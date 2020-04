Coronavirus: todo lo que tenés que saber sobre la reapertura de las peluquerías en Misiones

Desde este lunes volverán a abrir sus puertas. Si bien en la últimas horas de este domingo se ha oficializado el protocolo sanitario para esa actividad, desde la Asociación de Peluqueros de Misiones ya habían elevado una serie de recomendaciones a los profesionales. Atención por turnos, uso de barbijos,esterilización del lugar y de los objetos entre las principales medidas.

Tras 26 días de inactividad, a partir de lunes las peluquerías volverán a abrir sus puertas en Misiones luego de haber sido exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Gobierno de Oscar Herrera Ahuad.

Antes que las autoridades provinciales difundiera el protocolo sanitario oficial para esa actividad, desde la Asociación Civil de Peinadores de Misiones (ACPM) ya habían brindado una serie de recomendaciones a las profesionales que empiecen a trabajar desde este 27 de abril, basadas en un manual propio que hizo la entidad y que fue autorizado por el Ministerio de Salud.

La presidenta de la asociación Agustina Franco detalló a Misiones Online que las peluquerías podrán atender únicamente por turnos dentro del horario comercial de cada ciudad. En Posadas es de 8 a 16.

También enumeró las medidas de higiene que deberán adoptar los profesionales de la estética y fue muy enfática con la esterilización de los materiales y objetos de trabajo.

“El calzado que usa el trabajador en el salón debe quedarse ahí, en el local. Al no poder utilizar materiales desechables por el daño que produce en el medio ambiente y los costos que implica, se deben esterilizar las herramientas de trabajo. Las toallas, por ejemplo, se deben hervir y únicamente no realizarle un lavado común. No es pasarle un trapito con lavandina a los objetos, hay que esterilizarlos”, declaró.

Entre cada cliente debe haber un intervalo de 20 minutos para la limpieza y desinfección del salón. No puede haber personas en espera dentro del local para evitar conglomeraciones.

Los clientes deberán usar barbijos y en caso que no lo tengan, el local deberá brindarle uno. Las mascarillas también rigen para los peluqueros, quienes deberán tener guantes y delantales. No se descarta que con el protocolo oficial se agregue algún otro objeto sanitario.

“No es un protocolo común porque estamos hablando de un virus que mata personas. Es muy riguroso y se debe respetar. Que se enteren los colegas que lo vamos a controlar”, sentenció Franco

Sobre el último punto, la oriunda de Puerto Esperanza señaló que la asociación controlará a las peluquerías que son parte de la entidad y que las que estén adentro serán tuteladas por las autoridades estatales.

Oficialización del protocolo

En las últimas horas de este domingo, el Gobierno de Misiones oficializó los protocolos de cada actividad que a partir de este lunes volverá a funcionar.

En el caso de las peluquerías, las normas oficiales son las siguientes

1. Mantener Aireado y ventilado el lugar.

2. Uso de barbijos, guantes, delantal y máscaras.

3. Cubrirse el cabello con gorro

4. No adornos no reloj

5. No uso de celulares

6. Zapatillas sólo para el salón

7. Desinfectar antes y después de un corte, color, peinado las herramientas de trabajo y la zona de trabajo (sillones, espejos, mueble).

8. Tener al servicio del Cliente, alcohol en gel, barbijos (si fuera necesario),

9. Atender hasta tres personas en 40 metros cuadrados.

10. Atender solamente con turnos dejando un espacio de tiempo de 20 minutos para limpieza y desinfección

11. Clientes atendidos únicamente con turno. (no se permitirá cliente en espera en el salón). Horarios de atención de lunes a sábados de 8 a 16 hs.

12. Evitar otorgar turnos a clientes que padezca alguna afección, que pueda comprometer al personal y demás clientes.

13. Personas de riesgos, solo en domicilio.

PROTOCOLO INGRESO PERSONAL

1. Lavarse manos, brazos, rostro.

2. Traer cabello recogido.

3. Dejar celular en recepción.

4. Colocarse uniforme de trabajo.

5. Desinfectar zona de trabajo y baño.

PROTOCOLO DE BIENVENDIDA

1. Saludo a distancia.

2. Uso termómetro.

3. Descartar resfrío, tos, dolor de garganta.

4. Recordar las reglas.

5. Bolsas para cubrir zapatos.

6. Bolsa para joyas y adornos.

7. Tapa boca guantes sino lo tuviera.

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL

1. Se compromete a cumplir reglas sanidad.

2. Afirma no tener síntomas.

3. Afirma no tener contacto con enfermos Covid-19,

4. Responsabilidad.

ELEMENTOS DE PELIGRO

1. Café, agua, mate, piqueros.

2. Revistas, periódicos, tablets.

3. Toallas.

4. Descartables.

5. Herramientas.

6. Ceras

VALORES

1. Higiene 100%.

2. Responsabilidad.

3. Reputación.

4. Compromiso.

5. Transparencia.

6. Confianza.

El cumplimiento de las mismas hace al cuidado de nuestra salud y nuestros clientes.-

“Las personas que integramos la organización vamos a recibir un entrenamiento del Ministerio de Salud para que después nosotros podamos capacitar a los peluqueros de toda la provincia”, reveló.

Algunas preguntas sin respuestas

Pese a la oficialización del protocolo, aún quedan dudas sin respuesta. Dentro de los clientes, la principal inquietud es saber si hay un límite de distancia para asistir a la peluquería. Es decir, si deben atenderse en un local de cercanía a su domicilio o pueden concurrir a cualquiera sin importar la lejanía del domicilio.

Resta saber también si la habilitación alcanza como en la provincia de Jujuy a barberías, centro de estética y bellezas.

Crisis económica

Con en otros sectores, la cuarentena impactó de lleno en la economía del sector de la estética. Franco reveló que tan sólo en Posadas hay registro de ocho peluquerías debieron cerrar sus puertas, aunque ese número podría ser mayor ya que hay locales que no son parte de la Asociación y por lo tanto no ingresan en los datos oficiales.

“El impacto económico fue importante, nadie estaba preparado para esto. Hay muchísimos salones en la provincia que cerraron. Nosotros somos independientes y trabajamos con el día a día para reunir el dinero para pagar los servicios, por lo que muchos no pudieron hacer frente a sus gastos”.

LD