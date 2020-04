Coronavirus: Jardines Maternales de Eldorado aseguran que no pueden sostenerse con esta situación

Enviaron notas a las autoridades para advertir sobre la crítica situación que atraviesan en el marco del aislamiento social obligatorio por el COVID 19. Aducen que trabajan bajo la figura de comercios, «de manera errónea a nuestro entender ya que no comercializamos producto alguno», y a diferencia de las escuelas privadas explicaron que no cobran las cuotas si los padres no envían a sus hijos y tampoco reciben sueldos del estado, «al no percibir esos ingresos convierte a la actividad en inviable» indicaron.

Varias propietarias de Jardines Maternales de Eldorado, se acoplaron a la solicitud realizada por los Jardines de la capital provincial, explicando que no pueden sostenerse con la situación que están atravesando.

En este marco, se unieron para tratar la problemática que atraviesan desde marzo, momento en el que se inició el aislamiento social obligatorio para frenar la pandemia de coronavirus. Y juntas redactaron notas sobre la crítica situación que atraviesan, las mismas fueron enviadas al Concejo Deliberante de Eldorado, a la municipalidad y al gobernador de la provincia de Misiones.

En las notas manifestaron que el objetivo de las mismas es informar a las autoridades, de «la difícil situación económica que estamos atravesando, ya que como es de conocimiento, los Jardines Maternales privados de la ciudad de Eldorado, estamos encuadrados bajo la figura legal de Comercios (de manera errónea a nuestro entender ya que no comercializamos producto alguno y por el contrario trabajamos en atención, cuidado, contención y primeros pasos de niños pequeños). Y necesitamos para funcionar, según las normativas vigentes, un elevado número de empleados para cubrir las extensas franjas horarias de 8, 10, 12 y a veces, hasta 16 horas diarias, teniendo en cuenta, sobre todo, que trabajamos con niños pequeños, los cuales no son autónomos ni independientes, por lo que necesitan de la permanente mirada de un adulto».

Y agregaron «así entonces, para poder funcionar correctamente, la actividad demanda altísimos costos de mantenimiento y funcionamiento, tantos fijos como variables (sueldos, cargas sociales, impuestos, tasas de comercio, sindicatos, seguros de responsabilidad civil, coberturas médicas, todos y cada uno de los requerimientos que exige la municipalidad) agregando a todo esto, altos costos de alquileres, servicios, insumos, y demás».

Además explicaron que «nos gustaría, antes que nada, dejar en claro que, como toda Pyme a lo largo del territorio nacional, estamos siendo generadores de fuentes de trabajo genuino, con un promedio de 10 a 20 empleados por establecimiento y sabemos, también, que muchos de nuestros empleados, o la gran mayoría de ellos, se mantienen y mantienen a sus familias con este único ingreso. A diferencia de los establecimientos educativos abarcados por el Ministerio de Educación que en estas circunstancias, siguen cobrando las cuotas correspondientes todos los meses, nosotros, al no poder brindar el servicio, perdemos automáticamente ese aporte, porque los padres, de manera unilateral, toman la decisión de no abonar, y si bien, esta situación es totalmente extraordinaria y ajena a nuestra voluntad, al no percibir esos ingresos prácticamente convierte a la actividad en inviable, teniendo que en muchos casos, plantearse la posibilidad del cierre definitivo, ya que el tiempo continúa pasando, la situación coyuntural no mejora y las cuentas se van acumulando».

Por todo lo antes expuesto, resaltaron «decidimos solicitarle que tenga a bien considerar la posibilidad y procurar los medios y métodos que fuesen necesarios para asistirnos en este difícil momento, ya sea con la quita de obligaciones a pagar al estado, a las empresas prestadoras de servicios y un subsidio económico no remunerativo para pagar sueldos o por lo menos parte de los mismos, en concordancia a la ayuda económica que se está brindando a los sectores más necesitados en todo el país, hasta tanto se levante la medida de la cuarentena y aislamiento para niños menores de 14 años. Somos plenamente conscientes de la gravedad de la situación, pero, si para el mes de mayo la pandemia estuviera controlada, quisiéramos ver la posibilidad de reabrir nuestras puertas y trabajar con grupos reducidos de niños, brindando un servicio básico, principalmente a los trabajadores de los distintos rubros que se encuentran en actividad (médicos, enfermeros, personal de las fuerzas, etc.) como así también de los que de a poco se irán reincorporando, en principio a partir del día 26 de abril».

A las notas enviadas a las autoridades, adjuntaron un protocolo de utilización de los Jardines Maternales en época de pandemia, redactado y recomendado por la Infectóloga Lorena Elizabeth Zivert.

Y finalizaron la nota diciendo «quedando entonces desde ya, cuasi en situación desesperante, a la espera de una pronta respuesta y apelando a vuestra buena voluntad y entendimiento, aprovechamos la ocasión para saludarlo muy atentamente».

