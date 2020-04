Coronavirus: Herrera Ahuad anticipó cómo será la nueva etapa de la cuarentena en Misiones

El gobernador Oscar Herrera Ahuad propuso, “un nuevo contrato social” ante la pandemia del coronavirus, lo que permitirá que en la provincia “ tranquilamente podemos ir liberando, focalizando actividades en los diferentes rubros”.

Al referirse a la siguiente etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio, ampliado por dos semanas más, el mandatario misionero destacó que Misiones está entre las pocas autorizadas a flexibilizar algunas actividades; aunque consideró que debe hacerse de manera “ordenada” y “binaria” en cuanto a cuidar la salud de los misioneros pero a su vez sostener la economía de la provincia.

Para Herrera Ahuad la reactivación debe darse en base al respeto a las normas establecidas en los protocolos que se aprueben en cada uno de los rubros que vuelven a funcionar. Entiende que se podrá avanzar y recuperar la actividad productiva de Misiones, para que también los trabajadores deben estar “tranquilos, seguros y produciendo”.

Sobre la calificación dada a la provincia en estos momentos de crisis, respecto a su “fortaleza” en lo político, fiscal y económico, el Gobernador dijo que prefiere ser “muy cauto”. “No llevamos ninguna bandera triunfalista sobre todo en una pandemia, cuando es muy complejo predecir lo que puede ocurrir mañana o pasado. Lo más importante de todo es que la sociedad y la comunidad misionera entienda que tiene que haber un cambio social muy importante; adecuándose a estos tiempos, para que tengamos el menor riesgo posible. Con esto no quiero eludir la responsabilidad. El Estado ha tomado decisiones y la va a seguir haciendo, para conservar un estatus de no circulación viral; tener la fortaleza de poder detectar rápidamente a las personas que puedan tener la enfermedad”, afirmó en declaraciones al programa televisivo Meta Data.

El mandatario continuó describiendo las particularidades del territorio que le toca gobernar, en plena pandemia. “Somos una provincia inmersa en un 90 por ciento entre dos países que tienen coronavirus. Paraguay en menor medida, pero Brasil tiene una circulación horizontal muy fuerte y con números creciente día a día. Hasta que se tomaron las decisiones a nivel nacional, nosotros teníamos ingresos de personas que venían de todo el mundo. En eso también se trabajó con los ministros del Interior y de Medio Ambiente de la Nación para poder cerrar los parques nacionales. De acá surgió esa postura. Misiones fue el que pidió cerrar el Parque Nacional Iguazú en tiempo en que todavía en la Argentina había dos casos de coronavirus. Pedimos cerrarlo, pero la gente siguió entrando en la provincia, entraron más de 15 mil personas. Ingresaron por pasos fronterizos -Puerto Iguazú y de Foz de Iguazú-, toda esa gente fue conducida a diferentes lugares de la Argentina con máxima responsabilidad sanitaria. Ninguno de ellos dejó la huella de la enfermedad en Misiones y ha pasado un mes y medio y, evidentemente esos salvoconductos sanitarios se hicieron con mucha responsabilidad”.

Sobre la salida de la cuarentena, Herrera Ahuad subrayó la importancia de hacerlo de manera ordenada, con “la máxima responsabilidad, ya que hemos logrado que el virus no circule, eso nos da algunas ventajas con respecto a otros lugares”. “Debemos cumplir con los protocolos establecidos, que es lo nuevo que tenemos que aprender. Hablo de lo que se libera ahora del trabajo, de los profesionales, de la construcción privada; es algo sencillo, pero es un enorme desafío. En la cosecha de la yerba mate, hasta ahora nos fue muy bien; implementamos un protocolo que se viene cumpliendo en el sector forestal con todos los aserraderos; estamos haciendo el acopio del tabaco con máxima rigurosidad sanitaria y nos está yendo bien. En el tema de la construcción, quiero hacer un llamado muy particular. Va a ver una mayor circulación de personas en las vías públicas con vehículos; mayor cantidad de motos, bicicletas y autos”.

Todas estas medidas de prevención destacadas por el primer mandatario provincial apuntaron, según él mismo lo reseñó, “a que hoy, el 70 por ciento de las camas de unidades críticas de las más de 200 que tiene la provincia de Misiones de terapia intensiva con sus respiradores, está hoy sin ocuparse. El 70 por ciento de esas camas está esperando el famoso pico de la pandemia. De ese 70 por ciento, el 90 por ciento se ocupan con accidentados, los 365 días del año; son los que han sufrido un accidente de tránsito y han ocupado y ocupan esas camas, es una altísima mortalidad”.

En este sentido, consideró que “si no cambiamos como sociedad, no respetamos el semáforo en rojo para cruzar con una moto, si no respetamos las velocidades o no respetamos las normas de tránsito, para tener prácticamente cero de internados en la provincia por accidentes de tránsito, vamos a empezar a tener justamente la ocupación de esas camas críticas. Esto va en contra de esa persona que hace un enorme sacrificio durante 40 días adentro de su casa y que de llegar a contagiarse necesitará una de esas camas y va a estar ocupada por algún irresponsable que ha transgredido la norma de convivencia porque ha sufrido un accidente por alguna razón”.

Pidió expresamente a la población: “Entonces, hago ese llamado, siempre y cuando hayamos aprendido en este tiempo, un nuevo contrato social que nos exige esta enfermedad. Nosotros, tranquilamente podemos ir liberando; focalizando actividades en los diferentes rubros. Nuestra provincia puede tener esa salida ordenada, binaria cuidando la salud con una muy buena educación social para que el sector productivo esté tranquilo, seguro y produciendo”.

Actividades en marcha en la provincia

Herrera Ahuad confirmó que en Misiones “se está trabajando en un 20 o 30 por ciento de la capacidad operativa. Si bien están algunas actividades liberadas y se puede producir, todavía hay miedo en la gente que con enorme responsabilidad dice ‘no voy a salir a la calle hasta que me diga la normativa nacional que puedo salir’. No es una reducción, porque la capacidad de producción de la provincia disminuye, sino que la capacidad operativa de los protocolos de sanidad exige justamente esto y que tenga que ser de esta manera. Esas son las limitantes que después seguramente van a ir siendo más flexibles cuando tengamos la seguridad y la certeza que en nuestra provincia no hay circulación viral o cuando lleguemos a la posibilidad de tener una vacuna o medicamento que alivie esta enfermedad”.

Respecto del orden en que se flexibilizarían las actividades, el Gobernador no dudó en responder que serían el transporte de larga distancia y las fronteras. “Hay una cuestión que quiero que quede bien claro. El sistema sanitario y de seguridad de la provincia hace un enorme esfuerzo. Hoy, todo ese recurso humano está abocado al cuidado y a la protección de los misioneros. Pero, si abro un paso internacional, no pasan diez personas, sino pasan 25.000. Ni nuestro sistema, ni de la Argentina ni del mundo pueden soportar una avalancha de gente. La capacidad operativa para hacer los análisis y para hacer los aislamientos tiene sus límites”, dijo.

En ese sentido, detalló que “tenemos la posibilidad de ir focalizando actividades y vamos a permitir todas aquellas que generan dentro de la provincia un movimiento económico; que evite el desabastecimiento. Por eso, liberamos la feria franca, la alimentación por parte de Agricultura Familiar, el Mercado Concentrador y el acceso a las cuestiones fundamentales. Después vendrá el resto”.

“Fuimos los primeros en la Argentina en trabajar en un protocolo de repatriación o reprovincialización de quienes han quedados en otros lados. Más de 1.000 personas han ingresado en estos siete días, desde que hicimos el decreto. Vinieron de diferentes lugares de la Argentina, inclusive de Brasil y están siendo controlados por el sistema sanitario. Estamos en condiciones de hacerlo porque no tenemos circulación viral, porque de tener a muchas personas enfermas, todo ese recurso humano sanitario que hay y está en la prevención debe abocarse a la atención”, precisó con respecto a esta acción llevada adelante por la Provincia a través de los ministerios de Salud Pública y de Gobierno.

Herrera Ahuad explicó que para la toma de decisiones cuentan con un esquema multidisciplinario de trabajo que hace al cotejo de las decisiones políticas en conjunto. “Hablamos prácticamente día de por medio con el presidente de la Cámara, con el ingeniero (Carlos) Rovira y constantemente estamos en comunicación directa y me he reunido con todos los presidentes de todos los bloques, de los diferentes esquemas políticos que constituyen el arco de decisión política de Misiones”, afirmó.

Además explicó que el equipo técnico científico que asesora el área sanitaria, tiene dos partes: “Una es el mecanismo de acción en terreno del ministro de Salud (Oscar Alarcón) de la provincia y todo su equipo de trabajo y por otro lado, una línea de investigación y trabajo que la venimos llevando adelante con infectólogos, técnicos y en comunicación directa con algunas instituciones que son de referencia en el mundo y lo más avanzado de la terapéutica”.

De esta manera, por lo explicado por el mandatario provincial, “de lo poco que se conoce respecto a esta enfermedad, vamos tomado las decisiones en base a la experiencia y lo que nos va diciendo la ciencia. Pero, a su vez – como dije- es una decisión desde la política por sobre lo científico”. En tal sentido precisó que “científicamente se tenía poco conocimiento sobre la circulación viral y del coronavirus allá por el 11 de marzo. Se sabía de la alta infectividad o síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, la ciencia nos decía que los menores de edad podían ser portadores, pero no enfermarse y nos recomendaban suspender algunas actividades, como las clases. Nosotros justamente tomamos una decisión política -la primera de todos-, fue suspender los actos públicos”. Fue al recordar que desalentaron la reunión en diferentes lugares y se suspendieron las clases por emergencia ante el dengue, pero el coronavirus ya era una realidad; ya había casos en la Argentina. Ese fue el inicio de las diferentes medidas”.



La comunicación, facto clave

“Preveíamos en ese tiempo que íbamos a tener que utilizar esta vía de comunicación -por mucha comunicación en internet-; por eso, en ese mismo decreto -en uno de los 8 puntos-, decidimos incrementar el ancho de banda en toda la provincia a un 40 por ciento para que la conectividad sea mucho más sencilla”, afirmó Herrera Ahuad.

Recordó que la provincia había tomado la decisión de hace unos años de que por la provincia transite la fibra óptica del nodo capricornio.

“Eso, para nosotros, fue fundamental, porque sólo somos la provincia de Misiones, Chaco, Formosa y ahora, Santiago del Estero que tenemos el acceso a unas de las fibras ópticas que viene desde el Atlántico”.

El gobernador misionero consideró que fue una decisión “que permitió a lo largo de este mes y medio, de trabajar online sin ningún problema. Son decisiones que uno se va dando cuenta, tuvieron un impacto positivo. Hoy nos permite a nosotros, en la salida que podamos ir teniendo, evaluar como muy importante”, dijo en referencia al sistema de conexión.

Fuente: MD

ZF