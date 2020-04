Córdoba: confirman que el cuerpo hallado en Capilla del Monte es de Cecilia Basaldúa e investigan si se trató de un femicidio

El cuerpo hallado el sábado en cercanías de la localidad cordobesa de Capilla del Monte corresponde a Cecilia Gisela Basaldúa, la mujer oriunda de Buenos Aires que era buscada por la Policía luego de permanecer desaparecida por más de 20 días. Por el momento se trata de determinar la causa de la muerte y si se trató de un femicidio. Para tal fin, la fiscalía interviniente dictaminó el inicio de la autopsia en la morgue judicial.

Así lo confirmó Guillermo Basaldúa, el hermano de la mujer: «El cuerpo encontrado es el de mi hermana. Están mis padres allá en Capilla del Monte que viajaron el día viernes y se lo confirmaron», dijo a La Nueva Mañana. «Ahora hay que esperar la autopsia, y nos presentaremos querellantes para saber qué pasó».

El Ministerio Público Fiscal, cumpliendo con el procedimiento, indicó este domingo a la mañana que el cuerpo fue trasladado en horas de la madrugada a la morgue judicial y se esperan los resultados de la autopsia a fin de determinar la causa eficiente de la muerte.

La fiscal Paula Kelm, indicó a este medio que ningún familiar hizo reconocimiento visual del cuerpo, y que tampoco se ordenará dado el «avanzado estado de descomposición» del mismo. «Se ordenará una pericia de ADN a los fines de confirmar la identidad del hallazgo pero nos hace presuponer que se trata de la persona que estamos buscando por características que presentaba el cuerpo en cuanto a ropa y objetos personales», indicó la fiscal.

«Hay que esperar el resultado de la información de ADN a los fines de analizar con el resto de la prueba recolectada para determinar si estamos en presencia o no ante un hecho delictivo», precisó la funcionaria y aclaró: «Hasta el momento estamos frente a una muerte de etiología dudosa y no podemos asegurar ninguna otra circunstancia y sería prematuro e imprudente aseverar cualquier hipótesis en este momento».

Cecilia tenía 35 años y había sido vista por última vez el 5 de abril último en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, en el Valle de Punilla, cuando pasó por una casa para pedir agua. La mujer también había sido vista en la zona denominada Tres Puentes de esa localidad, distante unos 110 kilómetros de la capital de Córdoba.

Algunas pertenencias de Cecilia se encontraron en la casa del hombre en la que se alojaba y otras en la zona de Tres Puentes, y «lo único que no se encontró es la riñonera con documentos», detalló su hermano, Guillermo, en declaraciones radiales.

Durante la última semana, la fiscalía de instrucción de Cosquín había ordenado ampliar el radio de trabajo con más rastrillajes para intentar dar con el paradero de Cecilia, que se extendió en seis comunidades de la localidad de Charbonier.

“También se hicieron relevamientos a través de la Dirección Nacional de Migraciones juntamente con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, a los fines de determinar si la mujer había viajado”, agregaron las fuentes, aunque esas averiguaciones arrojaron resultado negativo.

Dentro de la investigación se realizaron también allanamientos de manera simultánea en dos inmuebles donde Basaldúa podría haber tenido algún contacto, pero tampoco se encontraron indicios, y tampoco fue detectada en ningún control preventivo por el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia por coronavirus.

Las amigas de Cecilia Basaldúa se unieron en un pedido de justicia por la mujer y compartieron un video. Ahora se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte. Su cuerpo fue encontrado en un barranco, en cercanías de un basural de Capilla del Monte.

En la filmación compartida se escucha a la mujer expresar: «Salir y viajar y hoy en día, cuatro años y medio después pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado en la vida. No creo que tengamos un sueño y al mismo tiempo no podamos cumplirlo, sería muy cruel eso». El clip finaliza con el hashtag #JusticiaPorCecilia.

De igual forma, se movilizó en forma virtual una campaña pidiendo el esclarecimiento de su muerte, desde el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, que en nombre de Cecilia reclaman por las muertes de mujeres en la provincia y el país.

En un comunicado expresaron:

«Ayer encontraron el cuerpo de una mujer en Capilla del Monte. El propietario donde paraba Cecilia aviso después de 3 días su ausencia. Y la justicia no activó el protocolo de búsqueda inmediata. Hace 2 meses en esta misma pequeña ciudad encontraron el cuerpo sin vida de Mariela Natali, luego de 14 días de búsqueda. Las organizaciones de esta comunidad vienen denunciando hace años la desidia del Estado Local ante las gravísimas situaciones de violencia de género y abuso sexual. Hoy, en este contexto de aislamiento, las organizaciones y mujeres de la comunidad son las que permanentemente están asistiendo situaciones de violencia hacia las mujeres. Seguimos firmemente y con más fuerza contrarrestando y denunciando la violencia, el odio, la crueldad, la complicidad, la desidia de quienes con su silencio e inoperancia son cómplices de la perpetuación de estas atrocidades».

«Mujeres, hermanas, nos abrazamos en el dolor, nos unimos en la fortaleza, nos ahuyentamos los miedos porque el terror es un arma que usa este sistema para silenciarnos y confundirnos. No estamos solas, nos tenemos a todas nosotras, no nos callemos más.» – Movimiento Plurinacional de Mujeres Capilla del Monte

Foto: Facebook Cecilia Gisela Basaldúa

Cecilia era una mujer libre, mochilera, que emprendió varios viajes en los últimos años cuatro años. Éste último, a Capilla del Monte, lo hizo con la ilusión de escribir sus aventuras, sus vivencias, y las realidades con las que se encontraban en cada experiencia.

La última publicación de Cecilia, fechada el 15 de marzo de 2020 y donde muestra algunas fotos de sus viajes como mochilera por América Latina, se vio colmada de cientos de mensajes.

El posteo fue al regreso de su viaje por Ecuador, y compartió en su Facebook una foto, contó su historia y dejó un mensaje especial, que hoy toma relevancia ante este trágico final:

“Motivada por la emoción que me hizo encontrarlos, quise hacerles un obsequio. No tenía mucho. Sólo unas pulseritas de tela que había comprado en otavalo para revender. Contenta les di todas las que me pidieron a las mujeres waoranis. Una de ellas, enseguida abrió su bolsito y me obsequio una pulsera también, enteramente de fibra, tejida con sus propias manos. Estaba tan deseosa de conservar aquel regalo tan especial, que en lugar de disfrutarlo, a los pocos días lo guarde en una cajita de metal para que no se me arruine. Pero tiempo después, cuando la abrí, la pulsera se había desintegrado. Está foto es lo único que me queda de ella. Lejos de apenarme, comprendí el mensaje que sentí que aquella hermana me había dado. Nada es imperecedero, todo cambia, todo se mueve, todo viene y se va. La pulsera volvía al aire, y a la tierra de la que había venido, y yo a recordar que debo disfrutar hoy todo lo que tengo, y todo lo que soy, porque mañana puede ser muy tarde”.

Cecilia Basaldua – Marzo 2020

Fuentes: La Nueva Mañana, TN, Diario de Carlos Paz

PE