Coronavirus: la cuarentena seguirá hasta el 10 de mayo y ahora se podrá salir una hora por día hasta 500 metros

Continuará el aislamiento hasta el 10 de mayo, pero dará paso a una etapa de cuarentena «focalizada» con la liberación de algunas actividades productivas y servicios en algunas provincias. Se van a abrir salidas para la mitad de la población. El INDEC anunciará que áreas se liberan.

El presidente Alberto Fernández anunció desde la Quinta de Olivos la extensión de la cuarentena a causa del coronavirus hasta el 10 de mayo, que desde ahora será «focalizada» mientras se analiza exceptuar nuevas actividades regionales.

Una de las actividades que estarán permitidas en esta nueva estapa son las caminatas breves. Todas las personas, inclusive las de riesgo podrán salir por el máximo de 1 hora al día a no más de 500 metros de su vivienda. No será necesario tramitar un permiso, pero no se podrá exceder los metros establecidos. Además, cada jurisdicción tendrá discrecionalidad para adaptar algunas medidas a las realidades locales.

Por otra parte, el transporte de pasajeros aéreo de cabotaje e internacional, terrestre interurbano, entre jurisdicciones e internacional continúan sin autorización para funcionar.

Los principales puntos de la nueva fase de la cuarentena

📌 Los grandes aglomerados urbanos son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus. Por ese motivo, todos los aglomerados urbanos de más de quinientos mil habitantes en el país seguirán cumpliendo las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio como lo hicieron durante los últimos quince días.

📌 La Administración Pública Nacional seguirá funcionando con las dotaciones mínimas establecidas.

📌 Siguen suspendidas en todo el país las siguientes actividades:

Dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades.

Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y otros

Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado

Actividades turísticas, apertura de parques, plazas y similares

📌 Las fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros. El ingreso de los residentes continuará en los términos que sean compatibles con el control sanitario.

📌 Las gobernadoras y los gobernadores podrán decidir excepciones al cumplimiento de las medidas de aislamiento. Estas excepciones serán autorizadas únicamente cuando se cumplan las siguientes cinco condiciones sanitarias:

Tiempo de duplicación de casos confirmados inferior a quince días,

Sistema de salud con capacidad adecuada para dar respuesta,

Evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto al riesgo socio-sanitario en relación con la densidad poblacional,

El porcentaje de la población exceptuada de las medidas de aislamiento no podrá superar el 50% de la población total del departamento o partido,

La zona geográfica no podrá estar definida como “con transmisión local o por conglomerado” por la autoridad sanitaria nacional.

📌 Si alguno de estos indicadores no se cumple, el departamento o partido no podrá avanzar con la excepciones.

📌 El Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer el cese de las excepciones que incumplan con los criterios epidemiológicos / sanitarios.

📌 Las y los trabajadores mayores de sesenta años, embarazadas o personas incluidas en los grupos en riesgo (definidos por el Ministerio de Salud) están dispensados de concurrir a sus puestos de trabajo.

📌 Todas las personas podrán realizar salidas breves (caminatas de máximo 1 hora), a no más de 500 metros de su domicilio, sin utilizar transporte público y cumpliendo con las recomendaciones de distanciamiento e higiene. El permiso de salida rige en todo el país, inclusive para los grupos de riesgo