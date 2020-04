Joven eldoradense varado en Brasil, evalúa ingresar ilegalmente y someterse a las autoridades una vez que llegue

El calvario de Pablo Delapierre parece no tener fin. El joven oriundo de Eldorado que por labores quedó varado en Brasil desde el 9 de abril, no encuentra una solución para poder regresar a su hogar.

Tras haber sido rechazado por la Justicia un pedido para ingresar por Bernardo de Irigoyen, la única opción que tenía era llegar hasta la ciudad brasileña de Uruguayana e ingresar por Paso de los Libres, en Corrientes. Sin embargo, para trasladarse hasta esa localidad las autoridades le informaron que no disponen de los recursos para ayudarle, por lo que no le brindan una solución y Delapierre evalúa entrar ilegalmente por la frontera seca y someterse a las autoridades locales una vez que llegue a Argentina.

Delapierre trabaja en el rubro gastronómico y a mediados de marzo viajó hasta Florianópolis, más precisamente a Barra de Lagoa para desempeñarse en su oficio. Sin embargo, con el correr de los días la pandemia de coronavirus covid-19 comenzó a afectar duramente a la región y al intentar volver, Pablo se vio cercado por las medidas que restringen la circulación de personas.

A inicios de abril ya había presentado una solicitud a la Justicia para poder ingresar a través de Bernardo de Irigoyen. El fallo judicial se conoció y le negaron el permiso, por lo que, para poder ingresar hasta Argentina deberá trasladarse hasta la ciudad brasileña de Uruguayana e ingresar por Paso de los Libres, en Corrientes. Además deberá cumplir la cuarentena mínima de dos semanas en la ciudad de Buenos Aires.

No obstante, los problemas para Pablo continúan. Las autoridades de Uruguayana le informaron que no cuentan con los medios para ayudarlo a trasladarse desde Porto Alegre a esa localidad.

«El Consulado de Uruguayana reconoce que no tiene dinero y no puede mandar a alguien para pasar por mí. Y es que Asistencia Social de Brasil ya había dispuesto dinero para enviarme de Santa Catarina a Porto Alegre, que se ubica a 400 kilómetros de Uruguayana. Ahora el problema es que no tenemos quién me ayude a trasladarme ese trayecto porque el Consulado de Uruguayana me dice que no tienen dinero».

Señaló que junto a la diputada Anita Minder estuvieron tratando de gestionar una ayuda con las autoridades desde la mañana sin recibir respuesta positiva.

«La única solución que me quedaba era pasar por Bernardo de Irigoyen, que se encuentra a hora y media de mi casa y me la negaron. Yo no quería cruzar de forma ilegal y parece que será la única manera, lamentablemente mañana yo me voy a entregar ante el oficial de Gendarmería a cumplir la demanda federal y asumir la multa», lamentó.

Audios de Asistencia Social de Brasil

Cuestionó que no haya recibido ayuda y afirmó que esa desidia es lo que le impulsa a entregarse y cruzar de manera ilegal en vista ade que su vida corre peligro al exponerse al covid-19.

«Directamente no hay ayuda de ningún consulado, ni respuesta del Estado y el juez me dio la espalda, no tengo ninguna opción que entregarme a la Justicia y pagar mi multa para poder regresar a casa y hacer la cuarentena«.

Mientras tanto, sus familiares tratan de activar algún mecanismo que permita rescatar a Pablo y que pueda finalmente ingresar al país y volver a su Eldorado natal.

El caso

“Acá en el estado de Santa Catarina se prohibió el transporte público de pasajeros, por ende para mi era imposible llegar hasta la frontera en colectivo”, contó Pablo en diálogo con Misiones Online. Sin embargo, pudo acercarse hasta el punto fronterizo gracias a una persona particular que lo trasladó en su auto a cambio de una suma de dinero.

Al llegar el jueves pasado a Dionísio Cerqueira realizó su salida migratoria de Brasil, no obstante, al llegar a la Aduana Argentina de Bernardo de Irigoyen, las autoridades le negaron el ingreso al país por el bloqueo de fronteras que se da en el marco de la Emergencia Sanitaria. Desde entonces, estuvo varado en la frontera. Pasó una noche durmiendo en la vereda y las otras en la Comisaría de la Policía Federal de Brasil, quienes hospitalariamente le cedieron un lugar.

Cuando presentó un recurso para el traslado, las Justicia le negó el paso el pasado 22 de abril.

SPM

