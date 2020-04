El presidente de la CEM destacó que por los cheques rechazados y los comercios cerrados está muy mal la cadena de pagos

En una charla vía videoconferencia con periodistas locales, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) Alejandro Haene, se refirió este viernes (24/04) a la situación económica de la provincia a en la actualidad y a una posible reactivación destacando que en este momento el mayor problema se da por la cadena de pagos que está cortada por los cheques rechazados y la puerta cerrada de muchas actividades.

Mencionó en primer lugar la permanente comunicación que mantiene la entidad que preside con los intendentes de todos los municipios, “sabemos de los problemas que tienen en cada localidad, diariamente hago un chequeo de la situación con cada uno de ellos” y menciono que de acuerdo a los datos que maneja, el 88% de la actividad económica de Misiones estaba parada “eso da la pauta de cómo estaba la situación en la provincia que va variando con la reactivación de algunos sectores”.

Se refirió además a la reunión que mantuvo este miércoles con los ministros del gabinete provincial, precisando que “terminamos de armar un flayer con todas las líneas de crédito vigentes, nacionales y provinciales” y puntualizo que no existe, salvo para monotributistas y autónomos con créditos a tasa cero “en todos los demás casos son con tasas. En el caso del Fondo de Crédito Misionero hay una tasa del orden del 14% con un año de gracia de acuerdo a la actividad y otra para capital de trabajo con una tasa del 24 por ciento”.

Respecto a los planes de ayuda lanzados por el Gobierno nación al, Haene insistió con lo que viene reclamando hace ya unas semanas, “está todo muy ralentizado, todo viene en cuotas y además en muchos casos las empresas no califican, por no tener carpeta o no tener cuenta corriente o por no pagar los sueldos a través de los bancos, son situaciones que hacen que muchos más de lo que uno puede creer que han quedado afuera”.

Adelantó el presidente de la CEM que la primera semana de mayo volverá a realizar una nueva encuesta, como la que se hizo este mes para ver, después de 30 días, como evolucionó el escenario con la apertura de algunas actividades, mencionando que “lo importante es que participaron 531 empresas de todos los rubros”, en la mencionada encuesta de abril.

Sobre un panorama de cómo se saldría de la cuarentena y cuales con las perspectivas menciono que, por ejemplo, en Turismo algunos hablan del mes de enero, aunque destacó que “no hay nada respecto al transporte terrestre, todo va ser muy planificado, creería que cuando se empiecen a abrir más negocios, pero para eso tendría que haber una apertura masiva con eso habrá mucha movilidad social. Más allá que tengamos las persianas cerradas nunca se sabe cuándo una persona va a estar incubando el coronavirus”

En el mismo sentido, se refirió a que será muy complicado “hasta que no se reactive la cadena de pagos, hay más de 600 mil millones de pesos de cheque rechazados con todos los problemas que eso implica y otro problema son los bancos que están informando al Banco Central los cheques rechazados”.

Consultado sobre como está hoy la cadena de pagos, Haene indicó que “muy mal, el problema es reponer los cheques rechazados y para reponerlos primero hay que hacer caja” explicando que hay un tira y afloje con los proveedores que están, en algunos casos, queriendo cobrar intereses así que está complicado, el problema es que están con la puerta cerrada”.

EP/E.J.