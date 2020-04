Coronavirus: Kicillof dijo que no mirará «bandera o nacionalidad» de los médicos frente a la crisis

El gobernador bonaerense evaluó que si bien no se sabe cuándo se registrará el pico de contagios de coronavirus es necesario «estar listos para todos los escenarios».

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, evaluó hoy que si bien no se sabe cuándo se registrará el pico de contagios de coronavirus es necesario «estar listos para todos los escenarios» por lo que desde su administración se trabaja «febrilmente para poner en pie el sistema de salud», y dijo que «si se necesitan» aceptará los médicos que ofreció Cuba y que no mirará «la bandera o nacionalidad» de los profesionales que deba contratar para mitigar el avance de la pandemia.

«Estamos trabajando febrilmente para conseguir más camas, más respiradores, más recursos humanos y más infraestructura», sostuvo el gobernador en declaraciones a radio El Destape.

El gobernador aseguró que “la falta de profesionales de la salud es un hecho que se viene repitiendo” y graficó que el “problema de esta pandemia es que genera un crecimiento de la demanda de atención”.

“Si llega el crecimiento fuerte y súbito de la enfermedad, te pone en tensión el sistema que tenías, que en la provincia de Buenos Aires ya era insuficiente en cualquier invierno”, detalló.

Kicillof dijo además que a la demanda de atención de pacientes “se le agrega la variable de que el personal de salud está muy expuesto al virus y sucede que hay contagios al interior del sistema de atención médica”.

“La cantidad de médicos sufre una demanda muy fuerte y es importante pensar que podemos necesitar personal en los momentos del pico”, consignó.

El gobernador recordó: “Hicimos convocatorias, hubo inscriptos, hicimos reglamentaciones para que trabajadores de la salud que no estaban en ejercicio puedan hacerlo”, aunque aclaró que “previsiblemente nos van a faltar recursos”.

En ese sentido, resaltó que “ahí apareció lo de Cuba que tiene capacidad disponible y en caso de necesitarlo no vamos a mirar la bandera y la nacionalidad, vamos a mirar la profesión y si son médicos y profesionales de la salud, los vamos a recibir sin ningún problema”.

Kicillof dijo que el sistema de salud cubano “es uno de lo más respetados del mundo” y agregó que “llegado el caso se va a evaluar por el Ministerio de Salud y si cumplen los requisitos, los utilizaremos”.

El gobernador detalló también que tiene “pedidos de médicos de diferentes municipios» y asumió que la provincia no está en condiciones de «satisfacer» con los recursos humanos que dispone porque «no quieren hacer traslados”.

“El sistema de salud no tiene un exceso. Hay que buscar los mejores recursos que tengamos porque el problema lo vamos a tener”, puntualizó.

Kicillof aseguró que no tiene «mucho tiempo para discutir cuestiones ideológicas porque el tema es dar un respuesta» y asumió que «deberían ordenarse un poco la cabeza y tratar de ayudar, en vez de poner trabas», respecto a los que rechazan esta idea.

Dijo además que si bien no se sabe cuándo se registrará el pico de contagios de coronavirus es necesario «estar listos para todos los escenarios».

«La curva de contagio es una mezcla entre cómo se comporta el virus y las medidas que se toman para evitar su propagación rápida. No es un experimento de labor en condiciones controladas sino que depende de muchos factores», explicó.

Sostuvo que «hay algunos modelos que señalan que la cuarentena pospuso el pico, pero habrá el pico; mientras que otros estiman que habrá un momento de contagio pero no tan agudo».

“Sin mirar esas proyecciones, nosotros trabajamos contra reloj para recuperar un sistema de salud que estaba muy deteriorado y ampliarlo para tener mayor capacidad de atención», precisó.

En tanto, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, se quejó en Twitter de quienes cuestionan la llegada de médicos cubanos y apuntó: “En medio de la peor crisis del capitalismo de la historia, con caídas estrepitosas de las economías mundiales y con la humanidad en vilo por la pandemia, la preocupación de algunos es que vengan médicos extranjeros a ayudar, si no alcanzan los de acá. Déjense de embromar”.

Además precisó que “si el pico de contagios se produjera hoy, los médicos de la provincia no alcanzarían»

«Acordamos con los Colegios de Médicos trabajar en conjunto para extender al máximo la convocatoria, pero si no llegamos a cubrir, vamos a convocar a profesionales extranjeros del país que quieran venir”, acotó.

“No es una cuestión ideológica, es cuestión de salvar vidas. No vamos a permitir que la gente se muera como en Europa o Estados Unidos por no tener un médico al lado en el peor momento. Si es por salvar vidas, los vamos a ir a buscar a Cuba, a China, a la (ex) Unión Soviética o a (la ex) Checoslovaquia”, concluyó, en referencia a las actuales Federación Rusa y República Checa.

Fuente: Telam