Comenzará este lunes la campaña 2020 de vacunación antiaftosa en más de ocho mil unidades productivas de Misiones

El titular del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para la zona de Corrientes y Misiones, Pedro Méndez, informó que la vacunación antiaftosa se iniciará el próximo lunes 27 del corriente y será destinada a los pequeños productores ganaderos de Misiones.

En Corrientes, la inmunización del ganado ya comenzó hace un tiempo y completan a la fecha un 41 por ciento del trabajo concluido, en tanto en Misiones una vez iniciada, la campaña durará tres meses, según precisó Méndez durante una entrevista realizada por FM “Santa María de las Misiones”.

El funcionario del Senasa comentó además que esas definiciones se tomaron en la jornada de este jueves, durante una reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), que funciona en el ámbito del Ministerio del Agro de Misiones y de la cual participó también el ministro del área y presidente de la Coprosa, Sebastián Oriozabala. De manera virtual, participaron los responsables de los entes que trabajan en la provincia en la temática que los convocó.

Méndez afirmó que la vacunación incluirá alrededor de 370 mil cabezas de ganado, distribuidas en ocho mil unidades productivas diseminadas a la largo de la provincia. “La idea es llegar a todas, trabajando por zona y con todas las medidas de precaución necesarias, ingresando a las chacras de los productores para cumplir con esta vacunación que es obligatoria”, manifestó.

En cuanto a la protección necesaria para quienes van a estar a cargo de recorrer las chacras, Méndez afirmó que tendrán “todos los elementos de protección necesarios” y que la provisión de esos elementos estará a cargo de cada ente responsable de la vacunación. “En caso de que no lo tengan, se le harán saber al Ministerio del Agro de la Provincia; pero es un hecho que si no tienen los elementos de seguridad no pueden salir”, precisó.

El Senasa cuenta con la cantidad de dosis necesarias para cubrir la campaña que comenzará el lunes y culminará en tres meses y recién en septiembre comenzará la segunda etapa, con la vacunación de primavera, explicó el funcionario. “Lógicamente esta es una causa excepcional que estamos viviendo, así que trabajamos en este marco que no es el ideal, pero igual se hace la vacunación”, dijo Méndez.

ZF