Dato preocupante: disminuyó un 4,5% las denuncias por violencia de género y Misiones registra dos femicidios en plena cuarentena

Son datos relevados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) y los principales motivos de la merma de denuncias es por compartir todo el tiempo la vivienda familiar con el agresor o porque la víctima no se anima a delatarlo. La situación se agrava en pleno aislamiento social y de los 12 femicidios que ocurrieron en la Argentina durante la cuarentena, dos casos son misioneros, “un dato muy preocupante porque somos una provincia que no supera el millón 300 mil habitantes”, observó la titular del organismo, Silvana Labat.

“Estamos terminando de procesar los datos de la cantidad de denuncias que recibió la Policía de Misiones por casos de violencia y lo llamativo es que han bajado un 4,5%. Esto nos llama a la reflexión a todos ¿por qué bajaron?”. Silvana Labat, titular del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos adelantó los principales números de un amplio relevamiento sobre casos de violencia de género en la Provincia y lejos de significar una buena noticia, la reducción de denuncias es una señal de alarma. “Porque no significa que hay menos casos, sino que creemos que las mujeres, las víctimas no se están animando a denunciar. Quizás tienen miedo de denunciar por el temor a que no pase nada, por la revictimización, sumado ahora al aislamiento social obligatorio donde se complica más hacer un llamado o salir para denunciar y en estos días de cuarentena tuvimos 2 femicidios en la provincia”. Allí en las muertes de mujeres hay otro dato escalofriante, porque en todo el país hubo hasta el momento 12 femicidios en plena cuarentena y dos de ellos, ocurrió en Misiones, “que es una población chica, no supera el millón 300 mil habitantes, por lo tanto, tener dos femicidios en 40 días es mucho, es muy preocupante”, observó Labat en declaraciones a canal 12.

En el muestro se contabilizan todas las denuncias registradas por la Policía en 2018 que alcanzaron los 4229 casos, contra las 4200 denuncias del año pasado. “los datos también nos dicen que en el 32% de los casos, los agresores son las actuales parejas de las mujeres. Y en un 25% son las ex parejas. Pero en ese 32% están los que comparten la vivienda con las mujeres, conviven y allí está reflejado el dato de los dos femicidios en esta cuarentena”, indicó Labat.

A partir de las estadísticas, la funcionaria provincial recordó que la denuncia se puede hacer en cualquier comisaría, “no sólo en la Comisaría de la Mujer, pueden estar acompañados por algún familiar o algún vecino” y aportó que el rango más vulnerado está encabezado por mujeres de 11 a 20 años, seguido por las mujeres de 21 a 30 años, “esas son las edades preponderantes y es una problemática que atraviesa todos los estratos sociales”.

Labat no sólo invitó a las mujeres a que se animen a denunciar, sino que contó las diversas tareas que ya realizan las damas víctimas de violencia de género en diferentes cooperativas de trabajo “que prestan diferentes funciones incluso en organismos públicos, allí estamos haciendo una tarea articulada con el Ministerio de Trabajo de Misiones y actualmente hay un grupo que está abocado a la confección de barbijos”.

Por último, se refirió a la falta de compromiso de la sociedad, “porque hay vecinos que escuchan o ven situaciones violentas y no denuncian y el otro inconveniente son los testigos, que inicialmente relatan lo sucedido, pero cuando son convocados para avanzar en la causa, no concurren y prefieren no involucrarse”.

DG