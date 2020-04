¿Cuál es el impacto del aislamiento social en nuestro sistema nervioso?

El cerebro del hombre está diseñado para socializar, pero ¿qué ocurre cuando no lo hace por un tiempo prolongado?

Una de las preocupaciones que surgieron a raíz de la pandemia del coronavirus es cuáles son las consecuencias de la cuarentena, medida que tiene a millones de personas encerradas en sus hogares. Una característica fundamental del ser humano es la interacción. Sin embargo, el aislamiento rompe con la posibilidad de socializar e impacta de forma negativa en el sistema nervioso.

Varios estudios han arrojado diferentes conclusiones sobre el impacto del aislamiento social, tanto con animales de laboratorio como con personas. Todos llegaron a la conclusión que la privación de socializar desencadena una cambio en el comportamiento. A su vez, puede provocar el origen de enfermedades psiquiátricas como depresión, ansiedad o incluso esquizofrenia.

Muchos creen que los adultos no sufren los efectos del aislamiento debido a que ya no se encuentran en una etapa de desarrollo. No obstante, es todo un mito; la cuarentena impacta en todas las fases de la vida, pero no de la misma manera. La infancia y la adolescencia son las etapas que se ven más afectadas. Esto tiene que ver con que algunas de sus áreas cerebrales no se han desarrollado por completo.

Un estudio realizado por Juan Nacher, un biólogo celular de la Universidad de Valencia, reveló que el aislamiento causa un efecto principalmente en la zona de la amígdala, el principal centro de regulación de emociones. De esta manera, crecen los niveles de ansiedad, miedo y agresividad. Además, los menores que hayan vivido un aislamiento pueden presentar problemas con la educación.

El aislamiento priva los efectos terapéuticos de las relaciones sociales

“El cerebro del ser humano está diseñado para socializar”, escribió Nacher. Varias investigaciones han comprobado los beneficios que tienen las relaciones para la salud mental. Si bien el aislamiento quiebra con los mismos, la “resocialización” puede fácilmente revertir los efectos negativos.

En tiempos de pandemia, es importante mantener las relaciones sociales a pesar de la distancia. Afortunadamente, la tecnología brinda la posibilidad de conectarnos a través de una pantalla. Aunque no sea lo mismo que el cara a cara, hay que comprender la importancia del afecto de un otro.

