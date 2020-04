Coronavirus: Herrera Ahuad aseguró que pese a la caída de la recaudación y la baja coparticipación “cumpliremos con los misioneros a fin de mes” y adelantó que los pacientes de Iguazú están próximos a recibir el alta

El Gobernador de Misiones reiteró en declaraciones a radio Mitre que “podemos salir de manera ordenada de esta cuarentena si tenemos la responsabilidad social de aplicar todo lo que aprendimos en esta pandemia en materia preventiva y sanitaria”.

Oscar Herrera Ahuad (Radio Mitre)

En una entrevista concedida al programa de Jorge Lanata en radio Mitre de Buenos Aires, el primer mandatario provincial se refirió al impacto económico por la pandemia del Covid-19 y explicó que “al día de hoy nosotros tenemos una caída que supera el 30% de la coparticipación Federal y una caída que estaría entre el 17 y 20% de los aportes generales de Rentas de la Provincia”. Sin embargo, destacó que “no veo una imposibilidad de afrontar los gastos que hacen a la Provincia con respecto a la liquidación de los sueldos. Misiones no es una provincia que tenga un porcentaje muy importante de la masa salarial afectada a la recaudación de la coparticipación federal”. Y en ese sentido, contó que ya se abonó el “Fondo del Incentivo Docente y afrontamos el pago de la Garantía Salarial con fondos propios”.

Consultado si los aportes que gira Nación oxigena la economía misionera, Oscar Herrera Ahuad aclaró que “la ayuda de los ATN a nosotros no nos beneficia mucho, porque la coparticipación federal con Misiones es bastante injusta, igual creemos que vamos a poder llegar y cumplir con las obligaciones que tenemos con los misioneros a fin de mes.”

En lo estrictamente vinculado a la pandemia y el análisis permanente de los casos de coronavirus para proyectar una potencial salida de la cuarentena, Herrera Ahuad reiteró en las declaraciones radiales que “lo que yo propongo es una cuestión mucho más focalizada. Este mes que llevamos de aislamiento obligatorio a nosotros nos ha permitido que, como sociedad, podamos ir cambiando las cuestiones que hacen a la vida diaria y a la interacción de las personas y cómo llevar adelante esta enfermedad”. Remarcó el galeno a cargo del Poder Ejecutivo en Misiones que “la focalización de las actividades, por más que hablemos de liberar unas u otras, se tienen que hacer bajo protocolos estrictos y con una sociedad que tiene que entender que si conserva las líneas que hacen a la materia preventiva y sanitaria, no deberíamos tener inconvenientes. Si la responsabilidad social se acomoda a esta pandemia, con el lavado de manos, la posibilidad de que podamos tener distancias, de no comportarnos como nos comportábamos antes, de entrar a un lugar 20 o 30 personas, sino guardando esas responsabilidades y usar los cubre boca y nasales, los barbijos, en esa responsabilidad y lo que ha aprendido la sociedad en el mundo y especialmente en la Argentina, puede darnos la tranquilidad de que podamos tener una salida ordenada y con una cuestión preventiva que no nos lleve hacia atrás nuevamente”.

Sobre los casos de Covid-19 en Misiones, repasó que hasta el momento “tenemos cinco pacientes con coronavirus, uno de ellos está en unidad de terapia intensiva. Es un paciente que vino de Brasil. Todos los casos son importados, éste último de Sao Paulo. Se demoró en su consulta y esto hizo que el cuadro sea mucho más complejo”. Agregó que “uno de los pacientes ya recibió el alta y los dos pacientes que se encuentran en Iguazú ya están en condiciones de recibir el alta médica”. Y completó contando que “quedaríamos con esta persona que está internada en terapia intensiva y con su esposa que está evolucionando bien”.

DG