Coronavirus: desde el sector hotelero y gastronómico solicitan ayuda al Gobierno para atenuar la situación

La emergencia sanitaria y epidemiológica por el covid-19 deja en una situación difícil al sector hotelero y gastronómico en todo el territorio nacional. En ese sentido, los empresarios misioneros solicitan al Gobierno nacional y provincial medidas para paliar el impacto de la situación en la actividad.

Antonio Acosta, secretario de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) alertó que “estamos muy preocupado, esto es algo inédito. El mes de marzo mal o bien se pudo sortear porque se pudo trabajar casi 20 dias, la mayoria de los empresarios pudieron pagar sus sueldos y el enigma ahora es el mes de abril, está todo parado, estamos en contacto permanente con AMHBRA, con ellos estamos viendo las posibilidades de que el Gobierno provincial y nacional nos ayude este mes”, añadió Antonio Acosta. Y agregó que “todos estamos haciendo la cuarentena, tenemos esperanza de que nos ayuden al empresariado para paliar la situación con sus empleados”.

Al respecto de la gran preocupación que tienen todos los del sector manifestó “han pasado más de 40 días y se torno bastante preocupante y lo peor es que lo nuestro no es de primera necesidad, la gastronomía y hotelería será uno de los últimos rubros en poder reactivarse o comenzar a funcionar como era antes”, sostuvo Antonio Acosta, secretario general de UTHGRA.

“La mayoría al no tener producción no todos tienen la posibilidad de pagar el sueldo, habrá algún empresario que podrá hablar con la gente, otro seguramente van aprovechar la oportunidad y no todos están en la misma línea y hay algunos escrupulosos que están pensando hacerle renunciar a la gente”, apuntó Acosta y seguidamente sostuvo que estuvieron aconsejando a los empleados y que se queden tranquilos que no pueden despedirlo.

“Con las distintas cámaras estamos hablando y tenemos buen diálogo, están arriesgando mucho sosteniendo esto. Una persona mayor de màs 40 ya no puede volver a insertarse en el campo laboral màs adelante, es difícil. Preferimos ese diálogo y que hagan reducción de horaria y vamos a ir al Ministerio de Trabajo a consultarlo, la idea es dejar poca en la calle”, agregó.

Por último, Antonio Acosta, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos confesó que los empresarios no van a poder aguantar mucho tiempo más ya que deben pagar aportes, servicios, impuesto, proveedores y empleados. “en el 2001 salimos adelante gracias al diálogo y esperemos seguir en esa misma línea. Los empresarios no son enemigos”, finalizó

