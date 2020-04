Coronavirus: aumentaron las actividades de recreación en los distintos geriátricos y residencia de estadía que existen en la provincia 

El coronavirus se esparce por todo el mundo y cada vez son más las precauciones que hay que tener con los adultos mayores. El aislamiento físico en Misiones está dando resultados, a lo largo y ancho de la tierra colorada no se activó ningún protocolo para covid-19.

En Misiones hay alrededor de 40 geriátricos registrados de los cuales solamente 6 cumplen con habilitación municipal. Asimismo, Alejandro Miravet, vicepresidente del Consejo Provincial de Adultos Mayores en comunicaciòn con una radio local sostiene que hay muchos que funcionan y que ni están registrados. De igual manera, los 40 geriátricos registrados en la tierra colorada reciben la visita periódica de la Dirección de Gerontología de Salud Pùblica.

Para que un geriátrico funcione legalmente debe contar con una enfermera en manera permanente, visita médica periódicamente, nutricionista y las condiciones ambientales deben ser adecuadas para tener una residencia digna.

Por otro lado, Misiones Online constató con distintos geriátricos y residencias de Posadas que la principal medida para no alarmar a los adultos mayores es mantenerlos el mayor tiempo posible con la cabeza ocupada. Es decir, aumentaron los juegos, y constantemente se le està informando con cautela sobre la pandemia que atraviesa el mundo.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

No obstante, manifestaron que para ellos la cuarentena no es tan difícil, ya que están un poco acostumbrado a estar aislado. «se le està consistiendo bastante, se les cocina rico, aumentaron los juegos y de igual manera ellos están al tanto de todo lo que ocurre y están tranquilos«, contò un personal de un geriátrico posadeño. Asimismo, las visitas dejaron de ser habituales, ya que recibieron un protocolo de aislamiento para los abuelos.

Alejandro Miravet. Radio República

“Una persona que queda sola tiene su disponibilidad de habitación y entonces empieza a cuidar a una persona mayor de un vecino, de un amigo, al poco tiempo otro màs poco tiempo después ya construye un par de habitaciones màs en su casa y de pronto ya es una residencia de larga estadía para 10 o 12 personas”, comentò Miravet y sostiene que ellos proceden al lugar pero no pueden clausurar porque no saben qué hacer con los adultos ya que los familiares no proceden a retirar al familiar, comentó Alejandro Miravet, vicepresidente del Consejo Provincial de Adultos Mayores, en comunicación con una radio local.

La principal medida que se tomó para los distintos geriátricos de Misiones es que los familiares dejen de asistir a los adultos mayores durante el tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además el Ministro de Salud, Oscar Alarcón solicitó a los intendentes de las localidades que se intensifiquen los controles del personal médico al ingresar a las distintas residencias y geriátricos.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

“Durante esta pandemia, uno de los primeros lineamientos que se bajó a las residencias de larga estadía es el aislamiento y la prevención. Con una constante comunicación a través de los medios y herramientas digitales”, confesó Mirta Soria, de parte Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública.

AR