Proponen en la Legislatura que los enfermos oncológicos puedan viajar gratis en los colectivos urbanos e interurbanos de Misiones

El traslado hacia los centros de salud para llevar adelante el tratamiento es uno de los principales escollos que deben enfrentar muchos pacientes misioneros que padecen cáncer. No sólo el costo muchas veces es el problema, sino el tener un sistema de movilidad permanente cuando la urgencia o la obligación de atenderse es una necesidad imperiosa. Pensando en paliar esta situación de la que se habla poco, pero que existe y es un problema para muchos, han presentado un proyecto de ley en la Legislatura provincial para la institución de un Boleto Oncológico Gratuito Misionero.

El beneficio estará destinado a promover el acceso ininterrumpido al tratamiento médico en las diferentes etapas del mismo a los pacientes oncológicos residentes en el territorio provincial.

La iniciativa fue presentada por la farmacéutica Natalia Rodríguez, diputada provincial del Frente Renovador. Cuenta con el acompañamiento de todos los integrantes de su bloque. Para su elaboración se tuvo contacto con pacientes oncológicos y familiares, quienes detallaron en primera persona la problemática que viven.

“En la provincia, desde hace quince años, contamos con el arduo trabajo de la Asociación Civil Creación en el acompañamiento de los pacientes pediátricos oncológicos. Ha desarrollado varias estrategias y redes para llegar a cubrir las diversas necesidades que presentan las familias misioneras a la hora de enfrentar el tratamiento del cáncer en los niños; siempre en búsqueda de una mejor calidad de vida de los menores que sufren esta dura afectación de transitar por tratamiento del cáncer infantil”, indicó la legisladora.

Añadió que “entre las acciones que llevan adelante con el fin de mejorar la calidad de vida de los chicos y sus familias, los integrantes de Creación se acercaron a la Cámara de Representantes de Misiones a plantear la necesidad de romper una de las barreras que encuentran los pacientes oncológicos a la hora de cumplimentar con el cronograma de tratamientos: los costos del pasaje en colectivos urbanos e interurbanos, lo cual motivó este proyecto de Ley que presentamos”.

Con un acompañante

Se detalla en el proyecto que serán beneficiarios “los pacientes oncológicos de la provincia de Misiones y un acompañante. El Boleto Oncológico Gratuito se implementará durante el periodo de duración del tratamiento, y debe ser solicitado por los beneficiarios al inicio del mismo y renovarse anualmente. Comprenderá tanto a viajes urbanos e interurbanos en las empresas que presten servicio en todo el territorio de Misiones. No contará con límite de cantidad de pasajeros por transporte, ni de horario alguno”.

La diputada Rodríguez propuso que para la obtención del beneficio del Boleto Oncológico Misionero, “se debe acreditar la condición de paciente oncológico a través de la presentación del Carnet Sanitario Oncológico en el ámbito del servicio público provincial de transporte automotor de pasajeros». Los pacientes deberán presentar los siguientes requisitos:

a) Certificado Médico actualizado en el que conste el diagnóstico.

b) Constancia actualizada del domicilio de residencia.

c) Listado de los acompañantes que eventualmente gozarán del beneficio”.

Segunda causa de muerte en el país

Rodríguez recordó que “según las últimas estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) publicadas en el marco del Día Internacional del Cáncer el 4 de febrero último, Argentina presenta una tasa de incidencia de 218 casos por 100.000 habitantes, lo que posiciona al país con una incidencia ‘media-alta’ del cáncer en el mundo. Con 129.000 casos nuevos de esta enfermedad en ambos sexos cada año, Argentina se ubica en el séptimo lugar en Latinoamérica. En este contexto, continúa siendo la segunda causa de muerte, luego de las afecciones cardiovasculares, en nuestro país. Las claves para mejorar la tasa de sobrevida a la enfermedad son: la detección y diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y los controles puntuales periódicos. La mortalidad por cáncer, de acuerdo a la última estadística registrada en Argentina, fue de 118 defunciones por cada 100.000 varones y 87 muertes por cada 100.000 mujeres”.

La diputada provincial explicó que “los pacientes oncológicos, sobre todo los pediátricos, cuentan con pautas de alarma proporcionadas por lo médicos, dentro de las cuales están los malestares, vómitos, fiebre, que los niños pueden presentar cualquier momento (sábado, domingo, feriados), a cualquier hora del día o de la madrugada. Ante esos síntomas, las directivas son: traslado urgente al lugar del tratamiento para consulta y eventual internación”.

Explicó que el sistema de traslado con el que cuenta Salud Pública de la Provincia no da abasto muchas veces con la tarea de llevar a los pacientes oncológicos hacia la consulta que necesitan, porque deben atender sus funciones específicas de emergentología. “Los municipios también se encuentran colaborando en prestar servicio de traslado a fin de que los pacientes en tratamiento puedan continuarlo. No obstante, muchas veces, por diversos factores, no pueden cumplir con trasladar a los pacientes en los turnos pautados en la capital provincial. Y menos aún en los traslados no programados”, agregó.

“Es de vital importancia tener en cuenta la rigurosidad que posee el cumplimiento del tratamiento oncológico, que puede superar las dos o tres consultas semanales, con la realización de laboratorios en cada consulta, lo que requiere de cumplir un horario en las primeras horas de la mañana y que debe practicarse obligatoriamente para evaluar constantemente la evolución de cada niño. Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta al momento de analizar los sistemas de traslado de los pacientes oncológicos, como así también la necesidad de contar con un acompañante en cada uno de los días de tratamiento”, consideró.

AR