Héroes cotidianos: ¿Querés ayudar? dos amigos se unieron y en sus ratos libres hacen “delivery” de donaciones a los que más lo necesitan

Nicolás Massotta y Ariel Pedrozo, dos jóvenes vecinos de Posadas recaudan la mayor cantidad de víveres y ropas que llevan no solo a los barrios más carenciados de Posadas, sino que también quieren motivar a los ciudadanos a que participen de este movimiento solidario con envíos particulares, donando o informando de quién necesita. Los llamas y ellos se encargan del resto.

Nicolás Massotta y Ariel Pedrozo son dos amigos que idearon una manera de incentivar a la mayor cantidad de personas a dar. Y es que, aunque ambos trabajan, este tiempo de cuarentena no podía ser un impedimento para ayudar a quienes más lo necesitan, por eso no solo recaudan mercadería y ropa que destinan a los comedores más carenciados de la capital misionera, sino que sabían de muchas personas que querían ayudar a otras, pero no sabían cómo hacer llegar sus donaciones a personas particulares.

En ese sentido, Nico y Ariel tramitaron un permiso con las autoridades y han iniciado con los envíos de donaciones. “La gente envía sus mensajes y nosotros (tenemos un permiso especial) vamos hasta el domicilio con los recaudos necesarios. Luego llevamos a las personas que más necesitan. Por eso hablamos con referentes de comedores y comisiones barriales para que nos ayuden a distribuir, pero también enviamos a particulares. Se preparan bolsitas de alimentos básicos y de ropas”, afirmó Massotta.

¿Cómo ayudar?

Massotta, quién recientemente se graduó como psicólogo, señaló que hay diversas maneras de formar parte de este movimiento al que llamaron ”una sonrisa en cuarentena”:

Enviando algún tipo de donación ya sea para una persona específica o en general

Informando sobre personas y comunidades que necesitan

Estos jóvenes están armando módulos de mercadería por lo cual entre otras cosas están necesitando: fideos, harina, leche, arroz, aceite y otros no perecederos.

“Tenemos mucha gente que nos ha informado de vecinos y personas que están necesitando, pero queremos completar los módulos. Es mucha gente la que necesita y no mucha la que dona, por eso es que pedimos una ayuda para armar más módulos”.

Precisó que están comunicándose con los comedores comunitarios y con las personas de las comisiones barriales.

Para estos amigos, “esta cuarentena mostró algo que ya estaba evidente, que era la necesidad y carencia de algunas familias de estos barrios. Nuestra vida cambió en que ahora nos une porque todos estamos en el encierro, pero hay personas que el encierro no es lo mismo que para otros. Así que bueno, la verdad es que Dios nos movió a esto”.

En estos momentos, los jóvenes están gestionando donaciones para 50 familias del Barrio El Porvenir y de otros barrios, por lo que requieren más mercadería.

Cualquier ayuda comunicarse a los siguientes números:

SPM