“Cuidá a mi hijo como yo lo hice”, la indignante carta de un femicida dejó a su madre antes de ser detenido

Se trata de Juan Salvatierra, de 32 años, quien asesinó a su expareja Natalia Coronel en Tucumán.

Un indignante hecho tuvo lugar en la localidad de La Madrid, en la provincia de Tucumán. Un hombre asesinó a su expareja y madre de su hijo de cinco años, Natalia Coronel. Se trata de Juan Carlos Salvatierra, de 32 años, quien el pasado lunes por la madrugada salió corriendo de su casa junto al pequeño tras haber matado a golpes a Natalia. Fue trasladada al hospital más cercano, sin embargo, tras intentar reanimarla por varios minutos, la joven finalmente perdió la vida. Al cabo de algunas horas, el femicida dejó el niño en la casa de unos familiares y se escapó.

Las autoridades de la provincia lo encontraron ahorcado en un árbol a pocas cuadras de un colegio. Junto a él se encontraba una carta que le había dejado a su madre.

La carta que le dejó un femicida a su madre

En el papel que encontró la policía, Salvatierra se dirigía directamente a su padre y le decía que cuidara a su hijo. “Vos hacete cargo de él, ma. Lo único que te pido es que me lo críen a Edu y no le hagas faltar nada. Me lo cuides como yo lo hice. Con eso estaré bien. Apoyalo en todo. Te amo mi Cuchi. Gracias”, escribió el sujeto.

En el marco de la pandemia de coronavirus, la cifra de femicidios es alarmante. De hecho, desde que se decretó la cuarentena el pasado 20 de marzo hasta ahora, se reportaron 21 femicidios en todo el país.

Fuente: Radio Mitre