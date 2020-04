Coronavirus: “Hay cansancio, pero también mucho compromiso de la fuerza policial” dijo el jefe de la Policía de la Provincia Zenón Cabrera

El jefe de la Policía de Misiones, comisario general Zenón Víctor Manuel Cabrera brindó detalles sobre la intensa tarea que esa fuerza desarrolla por estos días en todo el territorio de la provincia, en puestos de controles de circulación, además de la denuncia de apremios ilegales realizada por un detenido en la zona norte y el estado general de hombres y mujeres que prestan servicios en un momento tan especial de la historia de la humanidad, a partir de la pandemia de coronavirus.

Respecto al tema que preocupa a la población general y guarda relación con el ir y venir de camiones que transportan mercaderías o insumos considerados esenciales en rutas de la provincia, el jefe policial señaló en diálogo con FM República que se dan diferentes casos, todos muy particulares. Citó como ejemplo a “algunos choferes que hacen transporte internacional y no hace aduana en Argentina, con choferes que en algunos casos son misioneros; hay camiones que entran de países vecinos que los conductores no tienen domicilio en la provincia y en esos casos se les da un plazo una vez que hacen todos los trámites aduaneros, y se los controla hasta que salgan de nuestro territorio para que no entren en contacto con la población. Una vez que Aduana los libera, automáticamente la Policía de la provincia toma el caso, se los notifica por escrito y abandonan la provincia; en el caso de camioneros que ingreses por los pasos que están habilitados para el paso internacional que son Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen, Alba Posse y San Javier; se les da un tiempo prudencial para abandonar la provincia y son controlados por la red de Seguridad Vial”.

Distinguió el caso de choferes que ingresan, por ejemplo de Brasil y termina su recorrido aquí: “va directamente a cuarentena, se lo notifica a través de la Policía y de Salud Pública que toma intervención en todos los casos, se hace el monitoreo para que una vez que abandona el camión se traslade a su domicilio y si tiene un espacio acondicionado hace la cuarentena solo, pero si tiene con su familia, queda sometida toda la familia al aislamiento, hasta que su empresa lo libere para continuar con su trabajo”.

Con referencia a los camiones que van y vienen entre Misiones y Corrientes, Cabrera precisó que “hay varias acordadas que estableció el gobernador (Oscar Herrera Ahuad) con aquellos municipios de Corrientes que tienen su lugar de abastecimiento en Posadas o Apóstoles, en las cuales se establecieron acuerdos de circulación y control, con un salva conducto que otorgan los intendentes de estos pueblos vecinos comprovincianos y pueden circular”.

El jefe policial pidió calma y comprensión a los transeúntes habilitados que muchas veces deben esperar todo el tiempo que demanda el control de documentación en los puestos de control: “Los controles se hacen auto a auto, con el tiempo que demora verificar los papeles, ver si está todo bien en lo relativo a la documentación, eso demora y por ahí la gente que tiene libre circulación no entiende que adelante hay otras personas que están circulando y se enojan, piensan que la Policía les está inhibiendo su derecho de circulación y no es así; nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo de análisis de cada situación. Vemos que son diversas las situaciones que se presentan en estos operativos de volver a casa”.

Mención aparte realizó para el caso del eldoradense que llegó a la provincia escondido en un camión aún no identificado. “El camión que trajo a alguien escondido, no se sabe, porque así como ingresó, volvió y estamos viendo nuestros registros para saber de qué camión se trató. Hay una causa judicial contra esta persona, por haber pasado un control sin haberse registrado”, explicó Cabrera.

Denuncia por apremios en la zona norte

Sobre el tema, dijo que la Jefatura de Policía tomó conocimiento de un hecho de presunto caso de agresión en la comisaría de Deseado el domingo a la noche, a través de los medios e inmediatamente se trasladó hasta la localidad situada entre Andresito y Puerto Iguazú, en el norte provincial, una comisión de Asuntos Internos acompañada de abogados.

“Se tomaron declaraciones testimoniales, se tomó la denuncia administrativa, porque el muchacho estaba con miedo y además vivía lejos de Iguazú donde debía denunciar, así que no quería hacerla. Tomamos conocimiento del tipo de lecciones que tenía, el certificado médico ordenaba 72 horas de curaciones; con las pruebas que teníamos, también la Jefatura dispuso, por directivas del ministro de Gobierno (Marcelo Pérez) cuando constatamos que el hecho había sucedido, hacer la denuncia ante el Juzgado de Instrucción Penal de la Jurisdicción de Puerto Rico. Más allá de que siguen las investigaciones en la faz judicial y administrativa, se dispuso la disponibilidad de los siete muchachos que participaron en el hecho y después se verá el grado de responsabilidad que le cabe a cada uno. Se le tomó la denuncia al mismo muchacho y actuamos en base a los elementos que teníamos”, precisó el jefe policial.

Estado general del personal durante la cuarentena

Cabrera indicó que recorrió gran parte de la provincia, visitando los distintos controles y que constató que a pesar de que la situación si bien es difícil, el personal policial “se encuentra asumiendo el rol que les toca en este momento difícil. Evidentemente que hay cansancio, pero hay mucho compromiso, con errores por ahí, pero con el compromiso de asumir la responsabilidad y sobre todo tratando de ser profesionales, aunque por ahí hay algunas críticas, somos humanos y estamos trabajando en algo nuevo”.

También se refirió a los vínculos que establecen los uniformados de la Policía provincial, principalmente con los adultos mayores que asisten a los bancos, a quienes no solo prestan un servicio de seguridad, sino que los asisten con información que requieren para sus trámites bancarios. Destacó que “esto ya existía, pero se profundizó en esta situación tan particular que nos toca vivir”.

ZF