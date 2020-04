Héroes cotidianos: es enfermera, cursa el último año y junto a su grupo de amigos se ofrecieron como voluntarios en el Hospital de Oberá

La pandemia dio un giro radical a la vida de Sabryna Schmit, madre de dos niños y estudiante de enfermería, quien tuvo que organizarse entre su familia, terminar los estudios y preparar barbijos que envía a diferentes zonas e instituciones como el hospital de Campo Viera. Por eso, tras la iniciativa de su compañero de aula, Manuel Dieguez, animaron a los otros estudiantes a sumarse como voluntarios en el nosocomio obereño para así paliar de algún modo los efectos del coronavirus.

Sabryna Schmit es madre de dos niños y organiza su tiempo entre el cuidado de su familia y sus estudios. La pandemia del coronavirus tuvo un fuerte impacto en su vida, no solo al modificar el sistema de estudios, sino que, con mucha probabilidad, terminarán la carrera el otro año. Y aunque eso la apena en algún modo, entiende que la salud es lo primero.

“La verdad un cambio rotundo en todo. Teníamos todas las ilusiones de recibirnos este año y todo dio un giro, ahora cursamos online y es un desafío».

Cuando inició el aislamiento, Schmit no podía cruzarse de brazos y junto a su familia confeccionaron barbijos para diversas organizaciones y nosocomios como el Hospital de Campo Viera. Mientras veía la alta demanda por barbijos y batas fue que ideó junto a su compañero Manuel Dieguez la manera de seguir aportando y ahora con su carrera, por eso enviaron cartas a las autoridades de salud de la localidad de Oberá para ofrecerse como voluntarios.

“Mi amigo estuvo en el terremoto de Haití y conocía la realidad de lo que es un desastre. Sé que en Argentina debemos estar conscientes , sino queremos llegar a eso. Como enfermeros sabemos que esta es nuestra vocación ayudar a los demás”.

Sus ganas de ayudar y ejercer su profesión generaron en cierto modo la preocupación de su mamá de quién parece haber heredado la vocación de servicio.

“Mi mamá me decía: hija, ten cuidado mejor no vayas al hospital y yo le decía bueno mami, tampoco vos debes ir entonces, porque ella también es enfermera”.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Tras haber presentado ese documento a las autoridades, en el que se explica que un grupo de 35 estudiantes del último año de la carrera de enfermería y otros de segundo año que se han sumado, ponen a disposición sus conocimientos para ofrecerse como voluntarios, las respuestas no tardaron en llegar y según manifestaron a Misiones Online, las autoridades agradecieron el gesto.

No solo enviaron una carta al director del nosomio de Oberá,sino a Horacio Mielniczuk, director de segunda zona de salud, con la idea de fortalecer los CAPS, las entradas y las salidas del pueblo, así como los barrios más vulnerables y ponerse a disposición de la campaña de vacunación.

Sabryna por su parte, continúa haciendo barbijos y ahora junto a sus amigos destinan a pediatría en vista de que no suelen haber tapabocas para niños tan chiquitos . “Sería bueno que no nos necesitasen, no digo esto porque no queramos ser voluntarios, porque amo mi carrera; me refiero a que sería bueno que la situación siga marchando bien y cada vez mejor, que la enfermedad en Misiones no tenga mayores consecuencias”, acotó.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí