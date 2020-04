Coronavirus: el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad pidió “todo el peso de la ley” para el hombre que llegó a Eldorado escondido en un camión

Esta tarde Oscar Herrera Ahuad tildó de irresponsable el accionar del hombre que viajó desde Buenos Aires hasta Eldorado escondido en un camión. Tras condenar la actitud “trangresora”, “pícara” e inclusive “estúpida”, según sus palabras, del ciudadano en cuestión, pidió que sobre él caiga todo el peso de la ley porque va en contra de la salud de miles y miles de misioneros que pueden “contagiarse, enfermarse e incluso morir”.

Oscar Herrera Ahuad, Radio Génesis de Eldorado.

“Esta enfermedad depende 100 por ciento del nuevo comportamiento y nuevo contrato de responsabilidad social y comunitaria que debemos tener, es un cambio de cultura, hasta cuando tengamos la vacuna, cuando haya un remedio que nos cure o nos enfermemos de un cuadro leve y estemos inmunológicamente preparados. Pero, hoy por hoy, los pícaros y los vivos, los que tienen en el ADN la transgresión y no sé cuál es la viveza criolla de querer evadir y ser más pícaro, estúpido y un pelotudo que pone en riesgo el trabajo de mucha gente. Hoy hay gente que no tiene ni para comer, es un tremendo irresponsable, tendrá que verse con las máximas de las cuestiones legales posibles por estar al margen de la ley”, dijo.

Respecto a cómo se hace con los que, si respetan el protocolo de seguridad sanitaria para ingresar a Misiones, recordó que en, el caso de que venga de un sitio con circulación viral, firma una declaración jurada fijando domicilio y allí cumple con la cuarentena.

“Yo no admito que tengamos que tener la policía detrás de cada uno que ingresa a Misiones. Vamos a pasarnos todo el tiempo buscando irresponsables, no estamos para buscar pelotudos sino en insumir ese valioso tiempo en cuidar a la gente”, aseveró.

Sobre la situación de Misiones, Oscar Herrera Ahuad indicó que la provincia tiene posibilidad de llevar adelante la reactivación de algunos sectores económicos para que mucha gente pueda trabajar.

“Esta persona irresponsable como otras, conspira contra aquel que me está diciendo en Eldorado, Herrera cuando vamos a abrir el negocio o cuando vamos a salir a caminar. Esta persona conspira contra el del gimnasio o con la de la peluquería porque no puede laburar. Podemos llegar a tener circulación viral, gente que se enferme y se muera”, remarcó.

Hablar con transparencia

En el final de la entrevista concedida a Radio Génesis de Eldorado, el Gobernador de Misiones indicó que muchos le interrogan sobre la razón por la cual no cierra el transporte de carga. “Nos vamos a desabastecer en 48 horas, son cuestiones netamente humanitarias. El chofer que tiene que ir a buscar comida, así como el que va y tiene que buscar respuestas para la ambulancia o la policía. Pero el que se va a un lugar de circulación viral tiene que saber que cuando viene, firmar una declaración jurada fijando domicilio y quedarse adentro. Yo me fui a Buenos Aires, la semana pasada, vine de allá, me hicieron los controles y me quedé encerrado como corresponde. Hacemos lo que humanamente corresponde, más de 1.000 una semana y media, la única provincia del país, con un procotolo establecido para que los ciudadanos puedan regresar a sus hogares y una de las pocas sin circulación viral”, finalizó.

