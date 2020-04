Para Alejandro Haene el Gobierno nacional debería anunciar todas las medidas económicas de ayuda de una sola vez

Consultado el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) Alejandro Haene sobre la nueva resolución del Gobierno nacional sobre créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos y mecanismos más directos de ayuda para empresas en el marco del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción dada a conocer este lunes (20/04), consideró que “así a cuentagotas es difícil” y sostuvo que deberían “sacar todas las resoluciones de una sola vez” porque de esta forma generan desconcierto en las empresas y beneficiarios.

En diálogo con Radio Libertad, Haene analizó que si es el Estado el que tiene que generar las resoluciones más la AFIP y los ministerios, “lo ideal sería que larguen todo junto, tener que ir para atrás con el DNU anterior, hacia adelante, a quien le corresponde, que esa actividad no es actividad esencial, si desde el primer decreto el 297 o del ultimo el 373, es un galimatías. Se nos hace difícil porque lo peor es que cuando alguien te consulta resulta algo que después no termina siendo”.

Sobre el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, lamentó tener que esperar tanto e insistió en reclamar, “porque no dijeron de entrada lo que van a tener que cargar es esto y esto, el Viernes Santo a la tarde estaba habilitada la fase, tuvimos que trabajar sábado domingo y lunes, el lunes vencían las cargas sociales, había algunos a los que se suponía les iban a prorrogar, a otros no, no se puede adivinar la información de quienes presento, sabemos que el resto al no ser actividad esencial les va a tocar pagar en tiempo y forma y así todo”.

Agregó en el mismo sentido que, “decían que se iba a prorrogar el pago de las contribuciones patronales, resulta que después eran solamente las del IPA no las del no IPA, es decir que lo que en principio tenía que ser el 21 por ciento y termino siendo una parte nomas”.

Respecto a las nuevas medidas mencionó que Ingresaron ahora en este sistema los que antes iban por el RETRO, los de más de 100 trabajadores reiterando, “porque no lo hicieron de entrada, si sabían que los consejos profesionales están cerrados, que no se consiguen las certificaciones de informes, que hay una cantidad de cosas que juegan en contra en plena época de vencimiento de declaraciones juradas de impuestos nacionales que pasan siempre entre abril y mayo y uno sabe que va a tener una multa. El tema es que hacemos, lo urgente o lo indispensable y entonces vamos por lo indispensable lo que a lo mejor puede ayudar a disminuir la presión sobre los bolsillos o las cuentas corrientes de los empleadores”.

“Bienvenida” las medidas de ayuda, “pero porque no nos dan el ABC ya, todos estamos interesados sean monotributistas, autónomos, empleadores, pero me preguntan crédito a tasa cero, voy a tener que devolver, es crédito, no es subsidio entonces uno está haciendo de maestro. No le decimos que no a esta ayuda, al contrario bienvenido sea, pero uno no se puede concentrar porque es un bombardeo permanente y cada uno entiende que su problema es el más importante”.

EP/EJ