Coronavirus: “Si queremos volver a la vida de hace seis meses, debemos entender que esta enfermedad requiere un cambio cultural, un cambio de paradigma total y absoluto”, aseveró Herrera Ahuad

El gobernador de Misiones insistió en los cuidados elementales para afrontar la pandemia del Covid-19. Insistió que el “cambio de hábito de la sociedad tanto en lo personal como en lo laboral vino para quedarse” y avizoró que la salida de la cuarentena “debe ser ordenada y manteniéndonos sin circulación viral en la provincia”.

Oscar Herrera Ahuad (Radio Tupambae)

Mientras se mantiene aislado tras su regreso desde Buenos Aires, donde asistió la semana pasada convocado por el presidente Alberto Fernández para conocer detalles de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad continúa monitoreando muy de cerca la situación epidemiológica de la provincia. Mediante las herramientas tecnológicas, continúa con reuniones, gestiones y una impronta particular de trabajo, para no desatender ningún sector y transitar la pandemia con el objetivo de no resentir el sistema sanitario de la provincia basado en testeos permanentes para “buscar y encontrar nosotros al virus y no que llegue antes y nos enferme, porque cuando eso ocurre, es muy tarde”, declaró.

En una extensa entrevista con radio Tupambaé de Posadas, Herrera Ahuad fue enfático al manifestar que la sociedad misionera, “debe entender que el control de la enfermedad requiere un cambio cultural, requiere un cambio de paradigma total y absoluto”. Y en ese sentido, remarcó la responsabilidad en los cuidados esenciales de higiene y bioseguridad y en el compromiso de la ciudadanía para aislarse si tiene el virus y denunciar a los “pícaros que quieren evadir los controles”.

“Somos una provincia que tenemos casos, podemos llegar a tener algunos más, pero hasta el momento nos permite que el sistema sanitario pueda reaccionar conforme a la emergencia y a la necesidad de las personas que se enferman”, expresó. “Hoy no es tiempo de pensar de que vamos a volver a hacer lo que hacíamos cinco meses atrás. El mundo ha cambiado, nuestros tiempos son diferentes. Hoy la gente tiene que tener mucho más cuidado porque hay una enfermedad que es muy compleja que puede llevar a la muerte. Y si nosotros queremos volver a lo de antes, debemos cambiar el hábito, tanto en lo personal como en lo laboral. Ese cambio de hábito vino para quedarse. El lavado de manos, la utilización de alcohol en gel, conservar la distancia entre persona y persona, impera en todo momento. Si la población entiende que esas son medidas elementales, estoy convencido que el coronavirus va a pasar a un segundo plano dentro de seis o siete meses”, subrayó el Gobernador.

Cuando fue abordado acerca de los retenes policiales que pueden resultar insuficientes para controlar a un mayor número de pobladores, Herrera Ahuad consideró que los contagiados, “en algunos casos se van dando porque mucha gente tiene un comportamiento diferente a lo que exige estos tiempos de pandemia. El gobierno no tiene que poner más controles, porque en este mes que llevamos de aislamiento, ya tenemos que saber cómo debemos manejarnos”.

“La cuarentena no puede durar toda la vida”

La consulta recurrente para Herrera Ahuad es la finalización del asilamiento, sin embargo, la ansiedad de la población no avanza en la misma velocidad que las decisiones gubernamentales. “De a poco la actividad económica tiene que ir poniéndose en marcha, no se puede estar en cuarentena durante toda la vida, por eso vamos a ir evaluando los protocolos para las actividades focalizadas”.

Aclaró que el regreso a clases de manera presencial será una de las últimas decisiones y recordó que Misiones fue una de las primeras provincias en suspender la asistencia a los establecimientos educativos “porque entendemos que el coronavirus tiene a los chicos con un menor impacto de enfermedad, pero con un alto impacto de portadores del virus. Y en una escuela no podes protocolizar las distancias. Sabiendo que este tipo de virus utilizan el huésped joven como para un estado de portador, era lo más probable que cuando llegaban a sus casas, podían contagiar a las personas adultas o adulto mayores”. Consideró además Herrera que “esta pandemia también nos da una oportunidad para conocer las fortalezas que tiene la provincia en la educación disruptiva y la tecnología aplicada a la educación”.

“Nosotros salimos a buscar al virus”

Desde que se confirmó el primer caso en Misiones, Herrera Ahuad adoptó como medida, comunicar directamente desde sus canales oficiales, la información y el nexo epidemiológico. “Esta es una enfermedad donde debe redundar la sinceridad de los diferentes sectores. Porque si contás la verdad, lo más probable es que puedas salvar muchas vidas. Si escondes, vas a comprometer muchas vidas”. Fue entonces cuando el gobernador explicó que “es imposible esconder los casos de una enfermedad respiratoria por la difusividad que tiene. Es un virus que se difunde rápidamente entre la sociedad”.

El primer mandatario provincial detalló una vez más como trabaja la provincia en cada caso detectado y cual es la tarea principal para mantenerse sin la circulación viral. “En el caso del paciente de San Vicente, automáticamente cuando detectamos Covid-19 fuimos a buscar absolutamente a todos los contactos. Y a mí no me importa si de cinco casos pasábamos a tener 10 o 50. Lo importante es que lo podamos encontrar a esos 50. Los test de laboratorios que nosotros hacemos, es para encontrar al virus, nosotros los tenemos que buscar y no el virus encontrarnos a nosotros, porque cuando el virus nos encuentra, nos enferma y nos lleva al sistema sanitario, ya es tarde. Y eso ha pasado y por eso terminó en la unidad de cuidados críticos. Las personas que nosotros las encontramos porque vino de otro lugar del mundo, la pusimos como sospechoso, le tomamos la muestra. Otro tenía contacto directo con personas que venían de otro lado, les tomamos la muestra. En esos casos llegamos antes. Por eso es importante decirle la verdad a la población para que la población también te ayude”.

El médico que está al frente del Poder Ejecutivo agradeció a todos los ciudadanos que “nos ayudan a nosotros con algunos pícaros que vienen de otros lugares y no quieren avisar que estuvieron en Brasil, o en Corrientes, o Chaco. Se sienten estigmatizados y la propia comunidad nos está avisando a nosotros y nos estamos cuidando”.

Sobre el cierre de la entrevista, el Gobernador avizoró una salida ordenada de la cuarentena “y el mejor de los escenarios es que la provincia no tenga circulación viral. Y la responsabilidad sólo es nuestra. Ya sabemos que la mayoría de los misioneros no tienen el virus, pero no se la situación de los que están viniendo. Entonces los controlamos en los diferentes lugares de ingreso a la provincia, los controlamos en su domicilio y si conseguimos la responsabilidad de que el que tiene la enfermedad se mantenga aislado, el virus se quedará en ese núcleo. No va a dispararse por la comunidad”.

DG