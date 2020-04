Coronavirus: el primer misionero recuperado del Covid-19 calificó de “malas personas” a quienes lo dieron por muerto en las redes sociales

Héctor Bonifato contó cómo fueron los días previos a su internación que se extendió por 24 días, hasta que finalmente el pasado fin de semana recibió el alta médica y continúa con aislamiento domiciliario. “Adelantamos nuestro regreso desde Madrid, ingresamos por Ezeiza y nadie nos dijo que teníamos que cuidarnos. Salimos con libertad de movimiento”. Y aclaró que el protocolo se activó “porque yo llamé cuando comencé a levantar temperatura”. Antes, cuando no tenía síntomas, contó que “hice compras en un solo supermercado California de Posadas porque estaba habilitado para hacerlo”.

Héctor Bonifato (FM Red Ciudadana)

Instalado en su casa en Posadas, disfrutando de sus primeros días afuera del hospital Madariaga donde estuvo internado durante 24 días, Héctor Bonifato, el primer paciente misionero contagiado con Covid-19 dio detalles de cómo fue su regreso a Misiones desde Europa, sus movimientos en la ciudad antes de que aparezcan los primeros síntomas y cómo se activó el protocolo que derivó en su larga estadía en el principal nosocomio de Misiones.

En declaraciones a FM Red Ciudadana, Bonifato contó que los últimos dos hisopados que le practicaron “dieron resultados negativos”, aunque exhortó a todos “a cuidarse, a cumplir las disposiciones del ministerio de Salud de la provincia. Yo experimenté por mi propio cuero lo que es el coronavirus y fueron momentos muy duros”. Declaró que desde el momento que comenzó a tener fiebre, “decidí poner mi cuerpo a disposición de los médicos y me entregué totalmente. Hubo momentos donde los estudios mostraban retrocesos y eso generaba mucha incertidumbre y temores”.

Mientras estuvo internado, Bonifato fue víctima de infodemia, la otra epidemia de estos tiempos en la que proliferan las noticias falsas, fundamentalmente por redes sociales. Diversos fueron los posteos que “lo dieron por muerto, pero eso lo hacen las malas personas. Prefiero quedarme con las buenas personas como toda la gente del hospital que me trató tan bien”.

Bonifato relató cómo fueron sus días antes de que le detectaran Covid-19. Todo comenzó en España, “cuando nos enteramos en Madrid de las medidas que tomó el Gobierno, adelantamos el regreso para evitar complicaciones y cumplir con las disposiciones. Pasamos sin ningún problema todos los controles, firmamos planillas, pasamos en Ezeiza por un pasillo donde nos sometían a luces y cámaras y pasamos sin inconvenientes. Nadie nos dijo que debíamos tener cuidados. Salimos con libertad de movimiento”, aclaró.

Ya en la Argentina, Bonifato y su esposa regresaron “inmediatamente a Posadas” y allí se refirió a sus movimientos antes de que tuviera los síntomas del coronavirus. “Yo pasé por un California a hacer unas compras, no por varios como se dijo, pero estaba sin ningún síntoma y habilitado para ello. Hice las compras que tuve que hacer y me quede guardado haciendo la cuarentena”. Y remarcó que fue a hacer compras, “porque estaba liberado para hacerlo, era un ciudadano absolutamente libre”.

El posadeño explicó que cuando llegó a Posadas sin síntomas y al conocer las recomendaciones de las autoridades sanitarias, decidió someterse a un control “por propia voluntad. Un domingo me llevaron al hospital y me dijeron que podía volver a mi casa y que si tenía síntomas, que avise. Pasaron los días y me subió la temperatura, fue allí cuando llamé, me buscaron, me revisaron y me dejaron internado”.

DG