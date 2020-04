Coronavirus: el paciente de San Vicente sigue en grave estado y dio negativo el test del otro camionero misionero que regresó desde Brasil

El ministro de Salud Oscar Alarcón explicó que el camionero que está internado en Oberá, “se contagió en un lugar donde hubo muchas muertes y creemos que es de una cepa muy agresiva”. Además, confirmó que los estudios del otro camionero que viajó a Brasil y que compartió con su colega de San Vicente, “lo detectamos en Entre Ríos, le hicimos todo el seguimiento, le hicimos el test y el resultado dio negativo”.

Osacar Alarcón (Red Ciudadana)

El titular de la cartera sanitaria provincial descartó de plano que haya circulación viral, a raíz del caso de Covid-19 detectado en un camionero de San Vicente, quien compartió con toda su familia varios días tras regresar de San Pablo, Brasil donde viajó a buscar frutas y verduras en el principal mercado de esa ciudad brasileña. “Veníamos con casi 20 días de no tener casos positivos, sin sospechosos, con vigilancia intensiva en toda la provincia, con testeos y justamente el cuarto caso apareció el último fin de semana, con un nexo bien claro”, dijo Oscar Alarcón. Explicó el ministro que el camionero “venía de San Pablo, un lugar del mundo muy castigado por el coronavirus, con inmensidad de casos y muchas muertes y tuvo la mala fortuna de contagiarse. Y cuando se aisló en su casa, tuvimos el quinto caso con su contacto más estrecho que es su esposa”.

Sobre el estado de salud del paciente que fue derivado al hospital de nivel 3 en Oberá, Alarcón contó que “sigue con un estado general grave, con medidas de terapia intensiva, con toda la terapéutica correspondiente. Hemos puesto a disposición todo lo que la medicina crítica tiene para darle”. Agregó además que “no requiere derivación, no requiere traslado”. Y al momento de referirse a la esposa del camionero, el funcionario manifestó “que esta compensada, está en aislamiento común”.

El ministro afirmó que el paciente que está internado en Oberá, “está muy grave porque se contagió en un lugar donde incluso hubo muchas muertes y creemos que esa cepa es muy agresiva”. Y paralelamente, explicó que “cuando detectamos ese cuarto caso, hicimos el seguimiento de todo el recorrido del camionero, hicimos testeos a todo su vínculo familiar y todos dieron negativos e incluso detectamos al camionero que compartió con este paciente algunas paradas en su regreso desde Brasil. Lo ubicamos en Entre Ríos, hicimos todo el seguimiento de su trayectoria, le hicimos los exámenes y también dio negativo”.

Alarcón reiteró que se están intensificando los controles de los camiones que ingresan al país por los pasos fronterizos de Misiones, “que son camiones que transportan mercadería para evitar el desabastecimiento. Si viaja hacia otra provincia, nos ocupamos de que no se detenga en ningún momento en Misiones”. Y pidió que “si aparecen más camioneros que vienen desde Brasil, les pedimos que se aíslen solos, que no compartan con nadie de su familia y si en el caso de que no tengan lugar para aislarse, que la empresa para que trabaja, le brinde un lugar para aislarse”.

Los otros pacientes

Hasta el momento, Misiones tiene cinco casos confirmados para coronavirus, de los cuales el primer caso detectado en Posadas, ya recibió el alta médica y continúa con el asilamiento domiciliario. El caso de los dos pacientes que se contagiaron en Iguazú, “están en buen estado, estable y seguirán controlados y en el hospital hasta que negativicen sus estudios”.

Finalmente, en declaraciones a Red Ciudadana de Posadas, Alarcón anticipó que este lunes, “vamos a recibir dos respiradores más enviados por Nación. Ya recibimos seis, de los cuales dos están en Iguazú y cuatro en Eldorado. Vamos a continuar por Oberá. Se reparte de forma equitativa y federal”, concluyó.

