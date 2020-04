Coronavirus: dirigente empresario nacional advirtió sobre el difícil momento que atraviesan las pymes

“El 14% de las empresas operan a un 60% de su capacidad, de las que están trabajando normalmente. 72% están por debajo del 20% de su capacidad. Concretamente, 53% no trabaja, una de cada dos no produce, no factura, pero tiene los gastos corrientes, porque tiene sus trabajadores también”, sostiene un relevamiento realizado en todo el país por la Asociación de Empresarios Nacionales para evaluar el estado de las Pyme en el contexto de la cuarentena obligada por la pandemia del coronavirus.

La encuesta se realizó en los primeros días del mes en curso, cuando fueron consultadas 200 empresas, de las cuales contestaron 175, según lo afirmó Héctor Tripiciano, secretario general de la entidad que nuclea a las pequeñas y medianas empresas.

Según precisó en diálogo con la FM Santa María de las Misiones este lunes, la mencionada asociación trabaja de manera conjunta con distintos organismos del Gobierno nacional, tales como el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Desarrollo Social. “Realmente nos están escuchando y tratando de aplicar las medidas lo más rápido posible, pero no se puede resolver de manera instantánea; requiere de un proceso de elaboración, aunque el tema es que nosotros no tenemos tiempo”, dijo Tripiciano.

Consultado sobre los créditos que implentó el Gobierno Nacional para paliar la situación que deben enfrentar las Pyme, el empresario consideró que es “una solución parcial”, si se tiene en cuenta alrededor de 25 mil empresas son las que presentaron carpetas con las exigencias requeridas para el beneficio. “Muchas de las empresas que forman el entramado Pyme de la Nación no tienen sus carpetas en orden porque venimos de cuatro años de una debacle económica tremenda y están con sus números en rojo, con problemas de costo, con problemas de operación, de volumen, de stock… y la verdad que es muy difícil estar con la carpeta impecable”, dijo.

En la opinión del dirigente empresario “los créditos de los que estamos hablando y que se necesitan, son créditos necesarios para funcionar y poder sostener los equipos de trabajo y los aportes de nuestros trabajadores y pagar el sueldo; después está el tema de energía, el alquiler”.

Reiteró que la Asociación de Empresarios trabaja “en sintonía con el Gobierno nacional, pero el tema es que la implementación de los créditos no bancarios requiere de una organización a través de entidades intermedias que le hagan llegar a los cuentapropistas, a las cooperativas, a los monotributistas, a los autónomos, líneas de crédito no bancarias, que es –creo- en lo que se está trabajando ahora”. Sin embargo, por el momento “no están, no los tenemos y muchas empresas y muchos trabajadores independientes están sufriendo las consecuencias de esto porque no están facturando. Como se puede ver en las encuestas, hay muy pocas empresas de las que nosotros encuestamos que están en plena actividad, alrededor del diez por ciento. Después, la gran mayoría no está trabajando”, afirmó.

Cuarentena extendida

También en este orden, Tripiciano manifestó su total acuerdo con las medidas implementadas por el Ejecutivo Nacional. “Quiero dejar bien claro que la Asociación de Empresarios Nacionales está a favor den el diseño de algunas políticas para poder liberar algunas actividades, con el análisis previo de la gente de sanidad y de los especialistas sobre cómo se cumplen los ciclos laborales de las actividades que se permiten, siempre tratando de no concentrar público, que todo lo que se pueda hacer de forma remota, se haga. Algunas actividades que a nuestro criterio pueden ser agregadas a estas listas de excepciones, pero requieren de un diseño. Ahí es donde hay que acelerar un poco el trabajo para ver si el salvataje alcanza a un mayor número de actividades, sin arriesgar las cuestiones sanitarias”, aseveró y coincidió con el Presidente Fernández al afirmar que “la salud es lo primordial y en segundo lugar, la economía con un poquito de ingenio y la intervención de gente capacitada, sin duda se pueden desarrollar políticas para ir liberando algunas actividades que nos permitan bajar tanta presión que tienen hoy los empresarios Pyme y las dificultades económicas directas”.

“El gran problema es la actividad informal, el cuentapropismo, miles de actividades que requieren de otro tipo de ayuda y ahí es importante lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social, de buscar algún mecanismo para que a través del Gobierno le lleguen líneas de crédito, inclusive subsidios para determinadas actividades que no van a poder arrancar inmediatamente porque tienen que ver con el contacto con el público, la venta ambulante, etc.” afirmó.

