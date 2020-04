El sistema de salud de Misiones suma recursos para combatir la pandemia de COVID-19 mediante testeos Real Time – PCR

En el marco de la delicada situación que se atraviesa actualmente en el combate contra el Covid-19, el Laboratorio CEBAC se suma a la estrategia del Gobierno de Misiones, poniendo en funcionamiento la posibilidad de sumar más testeos con la misma tecnología que se utiliza en el Instituto Malbrán.

Carlos Insaurralde, titular del Laboratorio CEBAC explicó a Misiones Online que en virtud de que el gobierno de la provincia ha fijado tempranamente una estrategia contundente y exitosa de aislamiento social y de testeos efectivos, CEBAC viene a sumar recursos con tecnología, profesionales y experiencia al servicio de la política de salud pública provincial de combate al Covid-19.

“Entendemos que es un momento especial, que requiere cooperación, solidaridad, responsabilidad y el mayor rigor técnico y científico, y es nuestro compromiso contribuir a la Salud Publica de la provincia como lo hemos hecho a lo largo de nuestros más de 50 años de historia profesional», declaró Insaurralde.

El Socio Gerente de CEBAC también detalló los alcances esta cooperación con el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, en donde se han fijado pautas de trabajo para garantizar la calidad de los análisis y el suministro de la información. En ese sentido, es conveniente que el Ministerio de salud centralice la información y lidere la conducción de esta lucha contra la pandemia.

Agregó también que el referente provincial de análisis de Covid-19 con Real Time-PCR es el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI) y el CEBAC viene a sumar capacidad de testeo con el mismo sistema que el Instituto Malbrán.

“La provincia ha decidido que los repatriados se hagan estudios de laboratorio. Sabemos que el LACMI está haciendo dichos testeos, y nosotros, que también estamos capacitados para su realización, los hacemos en los casos que nos requieren”, afirmó Insaurralde.

El Laboratorio CEBAC hace análisis de COVID 19 con Real Time – PCR a pacientes en los sanatorios de la ciudad de Posadas y pacientes ambulatorios que por recomendación médica deban hacerse dicho test. En este último caso, Carlos Insaurralde destaca que “el paciente debe aislarse en su casa y nosotros vamos a su domicilio, porque los pacientes ambulatorios no deben venir al laboratorio para la toma de la muestra”.

Los análisis Real Time – PCR

El sistema que utiliza el Laboratorio CEBAC para hacer los análisis es Real Time – PCR, que es exactamente el mismo que utiliza el Instituto Malbrán para llevar adelante sus estudios. De todos los sistemas existentes, es el más serio y reconocido a nivel mundial y solamente existen cerca de 40 laboratorios en Argentina con esa tecnología.

La responsable de liderar técnicamente el proceso de análisis con Real Time – PCR en el CEBAC es la Bioquímica Graciela Carballo, también socia del laboratorio, una profesional que se ha preparado en el Instituto Malbrán y que ha realizado en dicha institución su Maestríaen Microbiología Molecular bajo la dirección de la Dra. Elsa Baumeister, reconocida eminencia de nivel internacional.

Los reactivos y su reposición

Consultado acerca de los costos de estos estudios, Insaurralde comenta que es muy complejo hablar de valores porque es difícil conseguir los reactivos debido a que son insumos importados de alta demanda mundial y eso dificulta precisar los costos. Pero para que se dé una idea los precios de análisis Real Time – PCR en laboratorios privados en Latinoamérica van de 100 a 500 dólares. En Buenos Aires superan los 100 dólares y en nuestro caso, con la existencia de reactivos que hoy tenemos disponible, el valor del estudio no alcanza a 100 dólares (concretamente 75). Tenemos el compromiso de mantener el menor valor posible, pero no podemos garantizar ese precio en la medida que no consigamos nuevos reactivos y sepamos su costo en dólares.

Explica Insaurralde: “para darle un ejemplo de lo que señalo, además de los reactivos, en el Laboratorio, para hacer los estudios se requieren barbijos N95 (máxima seguridad). Hace 30 días tenían un valor de $ 300 y hoy valen cerca de $ 1000 y no se consiguen por la alta demanda. Con los reactivos lo que sucede es peor aún porque se trata de precios que varían en función a la disponibilidad y la cotización de los dólares en Argentina”.

De todas maneras, y a pesar de la incertidumbre propia de la situación sanitaria y económica que se vive actualmente, Carlos Insaurralde informó que el laboratorio CEBAC está acordando la cobertura de los estudios con varias obras sociales para que se hagan cargo de los costos de los mismos.