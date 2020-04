Coronavirus: la tragedia humana se extiende y además de la ciencia, las religiones proponen caminos para abordarla

Más de 2,3 millones de casos y más de 160.000 muertos en todo el mundo…y subiendo. El pronóstico de cuarentena extendida en todo el planeta y las curvas que suben, caen, se aplanan y vuelven a subir nos refugian en el interior del hogar y del alma.

La tragedia es un género dramático de origen griego, caracterizado por la representación de temas graves y elevados que conducen a su protagonista a un desenlace fatídico. La función social que se le atribuye es la catarsis del espectador; es decir la purificación de sentimientos que se experimentan en el transcurrir de la obra.

Ya en el periodismo moderno, una tragedia también puede ser una situación lamentable o un hecho desgraciado, que puede afectar tanto a una persona o hasta sociedades enteras. Desastres naturales, accidentes de gran magnitud, son eventos de carácter trágico.

Uniendo ambas definiciones a los hechos que singular e históricamente une a la humanidad toda en estos días, a través de la pandemia provocada por el coronavirus, podemos calificar sin lugar a duda al momento como algo realmente trágico. Las muertes se suman por miles diariamente, los contagios se multiplican; hombres, mujeres y niños de todas las nacionalidades, colores, idiomas o cuanta distinción se establezca permanecen “en cuarentena”; mientras la ciencia se aboca a una carrera loca en busca del antídoto, de la vacuna, del tratamiento que nos quite de sobre las cabezas esa nube de tragedia que huele a muerte y a enfermedad.

En medio de tanta ruptura con lo que considerábamos “la normalidad”, surgen por doquier las explicaciones o interpretaciones de los más diversos orígenes y de mayor o menor credibilidad. En momentos de aislamiento total, con hogares hiperconectados a través de la virtualidad, desde ordenadores ultramodernos o desde simples celulares prepagos, también pululan los “cazadores de desesperados” para brindar la explicación “precisa” en el momento “oportuno”.

A partir de la observación de esta realidad y de las innumerables notas que están disponibles sobre el tema, Misiones Online consultó con líderes religiosos de distintas iglesias de la zona, para saber cuál es la interpretación de los hechos que suceden y hermana a todo el mundo por estos días.

Judíos, católicos, evangélicos, budistas, cristianos no católicos de Posadas (Misiones), Resistencia (Chaco), Encarnación (Paraguay), Carolina del Norte (EE.UU), prestaron sus voces para brindar su generoso aporte para que podamos contrastar versiones y desechar prejuicios y falsas antinomias que circulan. He aquí sus voces:

Natan Waingortin, rabino de la Comunidad Judía de Resistencia

“Está muy de moda interpretar el tema del coronavirus a través de las Escrituras, como si fuera el castigo por un pecado de la humanidad; como la naturaleza que se toma revancha, como una venganza de ella con nosotros, por haberla oprimido, etc.; asociarlo al cambio climático, los incendios en Australia, en el Amazonas, etc. Se usan frases de la biblia para decir que esto ya estaba predestinado, que es una maniobra de Dios para zarandearnos y hacernos entrar en conciencia y corregir nuestro comportamiento…

“Yo, particularmente, desde la tradición y la filosofía del Judaísmo estoy muy en desacuerdo con estos planteos, porque el mensaje del Judaísmo es que yo no justifico lo que me pasa; sino que a través de las Escrituras yo las leo, las interpreto y obtengo de ellas mensajes que me interpelen a mí, hoy, para enfrentarme a los diversos desafíos con los que me toca vivir…

“Ideas mesiánicas, antesala de la venida del Mesías, Apocalipsis, el fin de los días…siento de corazón que el mensaje del judaísmo no va por ese lado; sino siento que el mensaje es que así como hubo pestes en el pasado y sobrevivimos gracias a la ayuda mutua, gracias al esfuerzo, gracias a la voluntad, hoy vamos a sobrevivir de la misma manera, mejorando incluso.

“Creo que manipular los textos sagrados para justificar las catástrofes actuales es una muy exitosa herramienta de manipulación de masas y de terrorismo teológico…decir que se acerca el fin del mundo y que viene el Mesías es jugar con la susceptibilidad de las personas.

“En este momento el coronavirus nos enfrenta al desafío de cultivar nuestra espiritualidad desde el confinamiento personal, en pareja, en familia, aunque sin contacto con otras personas. Estamos llamados, como seres, humanos, aprender de todas las experiencias que nos tocan vivir: de las buenas, de las más o menos y de las no tan buenas, como la que nos toca vivir en estos momentos.

“El patriarca Jacob, en un momento muy crítico de su vida pelea toda la noche con un personaje misterioso y este le dice en un momento ‘dejame ir porque va a amanecer, me tengo que ir’… y Jacob lo agarra antes de que se vaya y le dice ‘no te dejo ir hasta que me bendigas’… Esto quiere decir que cuando nos enfrentamos cara a cara con nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras experiencias duras y en este caso, con lo que estamos viviendo con el coronavirus, no podemos permitir que transcurra como un evento del calendario, tenemos que agarrar la experiencia y poder aportar, sumar, crecer y obtener una bendición”.

Cuarentena, tiempo de renovación. Padre católico Juan Rajimón

“Estamos viviendo un tiempo de cuarentena que tiene similitud a la palabra cuaresma en cuanto a su significado etimológico, que significa experiencia providencial. Quisiera mirar esta situación por la que atravesamos, más que como una catástrofe, como una experiencia que nos llama a fortalecer nuestro espíritu, desde el aislamiento que vivimos como sociedad.

“Es un tiempo para volver a los valores espirituales, a nuestra esencia. Este tiempo de soledad y retraimiento nos permite sacar lo mejor de nosotros, fortalecer nuestros vínculos, no solo familiares, a pesar de la distancia. También nos hace reflexionar sobre las muchas cosas accidentales que considerábamos imprescindibles, y darnos cuenta de que no son necesarias. Lo esencial en la vida son pocas cosas y es momento de priorizar y elegir.

“Este tiempo donde la ciencia se rinde frente a los peligros de un pequeño microrganismo que pone en jaque a toda la humanidad, nos hace tomar consciencia de nuestra fragilidad humana y a la vez, de la grandeza de Dios; que nos acompaña y ordena las cosas por encima de todos nuestros cálculos y planes. Esta vulnerabilidad y fragilidad también nos demuestra que la fuerza está en la unión y en el sano equilibrio que podemos lograr como seres humanos en comunión con toda la naturaleza.

“La fragilidad nos hace iguales frente a los peligros y nos hace descubrir que nuestro poder tiene límites. La fraternidad nos viene por añadidura, como fuerza motora para seguir caminando. En este sentido lo que nos toca vivir en el presente, se vuelve un llamado a conformar un mundo más humano y fraterno, que se despierta a una mayor solidaridad y equilibrio.

“Esta situación de peligro se transforma en un tiempo de gracia cuando miramos los acontecimientos de la vida desde la fe.

“Cuando contemplamos la grandeza y el amor de Dios por encima de nuestras fragilidades nos damos cuenta de que Dios es providente y es el que conduce los destinos de cada uno. Es la gran esperanza que nos dan los padres espirituales y las experiencias que contemplamos en la Palabra de Dios. La confianza plena en Él nos llena de fe porque sabemos que: ‘no acontece nada sin que Él lo permita, sin que Él tenga un designio de salvación en cuanto acontece’. Es un tiempo de acomodar, de poner las cosas en su lugar. Pasar de un mundo que vive en base a los valores del mercado y no tiene en cuenta la fraternidad ni el cuidado de nuestro medioambiente, a un tiempo de renovación que nos invita a apropiarnos de una visión de la vida humana más allá de un mundo de consumo, apostando al bien común. En tan poco tiempo, estamos viviendo el resurgimiento de la naturaleza y nuestro medioambiente.

“La Palabra de Dios más de una vez nos habla del Reino de Dios, que es un reino de amor, justicia y paz. Es tiempo de poner toda nuestra confianza en Él, porque nos ama y conduce nuestros destinos.

“A pesar de las cruces que debemos soportar porque son parte de la vida, el amor de Dios nunca nos abandona y la providencia del Padre nos llena de esperanza al saber que Dios hace todo para el bien de los que Él ama (Rom 8,28)”.

Walter Rolón, pastor Iglesia Cristiana La Colina (Encarnación-Paraguay)

“Como un hombre de Fe, me es imposible mirar los acontecimientos recientemente dados con la pandemia (COVID-19) como un evento aislado. Creo que un error que hemos cometido es tener miradas específicas olvidándonos del panorama general de las situaciones. Ambas son necesarias.

“¿La pandemia actual es una plaga que predicen las escrituras?

“No, pero sí marca un inicio de todo lo que va a continuar aconteciendo. Imagínense, muchos eventos fuertes, al mismo tiempo. Eso sí es bíblico.

“¿Dios mandó al COVID-19?

“Hay una frase que dice, no todo lo ocurre es la voluntad de Dios, pero nada ocurre sin su permiso. La escuché hace 18 años atrás y me sigue acompañando hoy. Creo que Dios no mandó al COVID-19, es un tema más de los hombres, esto también lo demuestra la Biblia. Pero de igual manera Dios lo utiliza como una alarma para los suyos. Es tiempo de prepararse.

“Desde una mirada más amplia, la crisis es tanto un peligro como una oportunidad. Escuché a alguien decir que en estos días que estamos viviendo aflora lo que cada uno tiene en su interior; si es temor, este se potencia; si es bondad, esta también se potencia.

“Lo mismo sucede con la Tierra, con su creación, ella desea volver a su estado original. La Biblia dice que ella será liberada de la esclavitud, si habla de una futura liberación es porque hoy se encuentra aún en ese estado. Por eso todo lo que acontece con ella, desde sequías como la de las Cataratas del Iguazú o las inundaciones en Quito, Ecuador. Y tantas otras cosas que podríamos nombrar, como los sismos o pequeños terremotos que a veces no llegan a saber muchos. La Tierra sufre y desea ser liberada, ningún hombre o movimiento lo va a poder hacer. Por eso nuestra Fe está intacta en todo lo que Dios hizo, hace y continuará haciendo. Creemos que es tiempo es volvernos a este Dios”.

Controversias e interpretaciones

La Iglesia Adventista del Séptimo Día, movimiento religioso nacido en Estados Unidos en el siglo XIX defiende la inminencia de la «segunda venida de Cristo». En los últimos días, desde su página web manifestaron que el Covid-19 es una pandemia que interpretan como «un anticipo de lo que vendrá»: «Gracias a la experiencia del coronavirus, estamos viendo que los últimos acontecimientos pueden ser rápidos. Que aquello que parecía una utopía, puede darse de forma rápida y que realmente nuestra redención está cerca. Que todo esto nos haga buscar a Dios intensamente».

Por su parte, el portavoz de Testigos de Jehová en Madrid, Aníbal Matos, se desmarca de los expertos que «aprovechan el momento para señalar a nuestra confesión» y «nos acusan de estar frotándonos las manos ante una situación tan lamentable pensando que esto es el fin, es un insulto a la inteligencia y a la moral cristiana». Añade que «El artículo de nuestra web tiene que ver con las señales del fin del sistema, no del planeta. Y no hemos inventado nada, está en la Biblia. El artículo de nuestra web tiene que ver con el capítulo 24 del evangelio según San Mateo sobre las señales del fin de las que habló Jesús. Una de ellas son las epidemias en general, pero ni Jesús ni nosotros hablamos del coronavirus«.

Geshe Dadul Namgyal, un monje budista tibetano, explicó que desde su filosofía de vida “la muerte también representa renovación, regeneración y continuidad, y contemplarla bajo la luz adecuada nos empapa de las cualidades transformadoras de entendimiento, aceptación, tolerancia, esperanza, responsabilidad y generosidad”.

Uno de los monjes budistas en misión en la comunidad laosiana de Itaembé Guazú, hizo llegar su mensaje en lengua original laosiana, señalando: “Paciencia con el orden de la ley. Paciencia y sabiduría. Significa usar la sabiduría para considerar corregirnos y corregir errores. Los animales que llegan a la ciudad no son extraños, pero como la gente del pueblo está en paz, en sus hogares, los animales no tienen miedo. Los humanos y los animales pueden coexistir sin daño mutuo”.

El Papa Francisco y su “Carta de la Resurrección”

Este viernes que pasó, la revista española Vida Nueva publicó una meditación de puño y letra del Santo Padre, un texto que lleva un aliento de esperanza que nace de la alegría pascual y que anima la vida en tiempos de COVID-19.

Reflexiona Francisco: “Cada vez que tomamos parte de la Pasión del Señor, que acompañamos la pasión de nuestros hermanos, viviendo inclusive la propia pasión, nuestros oídos escucharán la novedad de la Resurrección: no estamos solos, el Señor nos precede en nuestro caminar removiendo las piedras que nos paralizan.

“Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es que nadie se salva solo. Las fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven ante una presencia casi imperceptible que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos.

“Es el soplo del Espíritu que abre horizontes, despierta la creatividad y nos renueva en fraternidad para decir presente (o bien, aquí estoy) ante la enorme e impostergable tarea que nos espera. Urge discernir y encontrar el pulso del Espíritu para impulsar junto a otros las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar en este momento concreto de la historia. Este es el tiempo favorable del Señor, que nos pide no conformarnos ni contentarnos y menos justificarnos con lógicas sustitutivas o paliativas que impiden asumir el impacto y las graves consecuencias de lo que estamos viviendo. Este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación de lo posible con el realismo que solo el Evangelio nos puede proporcionar. El Espíritu, que no se deja encerrar ni instrumentalizar con esquemas, modalidades o estructuras fijas o caducas, nos propone sumarnos a su movimiento capaz de ‘hacer nuevas todas las cosas’ (Ap 21, 5).

“En este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Cada acción individual no es una acción aislada, para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado en nuestra Casa común; y si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los hogares, es el pueblo quien lo hace posible, consciente de su corresponsabilidad para frenar la pandemia. ‘Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad’. Lección que romperá todo el fatalismo en el que nos había inmerso y permitirá volver a sentirnos artífices y protagonistas de una historia común y así responder mancomunadamente a tantos males que aquejan a millones de hermanos alrededor del mundo. No podemos permitirnos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Es el Señor quien nos volverá a preguntar ‘¿dónde está tu hermano?’ (Gn, 4, 9) y en nuestra capacidad de respuesta, ojalá se revele el alma de nuestros pueblos, ese reservorio de esperanza, fe y caridad en la que fuimos engendrados y que, por tanto tiempo, hemos anestesiado o silenciado”.

Diálogo interreligioso

Este sábado, el monje budista Ashin Nyanissara, más conocido como Sayadaw de Sitagu, donó 10.000 dólares al fondo creado por el Papa Francisco para la lucha contra el Covid-19.

El líder religioso budista afirmó que el gesto quiere ser un signo de compasión común a todas las religiones: “debemos trabajar juntos contra Covid-19 y llevar a cabo nuestras obras de caridad a través de la solidaridad».

El Fondo de Emergencia fue creado el 6 de abril por el Papa Francisco para acompañar a las comunidades afectadas por el Covid-19 en los países de misión a través de las estructuras de la Iglesia. El monje, según publica la agencia Ucanews a través de la página web oficial del Vaticano, entregó la suma al Arzobispo de Mandalay, Monseñor Marco Tin Win, a quien también ofreció sacos de arroz, frijoles y otros alimentos para las necesidades de la arquidiócesis durante la emergencia. Esto se suma a los 750 mil dólares ya asignados por el Papa Francisco como contribución inicial al Fondo al que las Iglesias locales fueron invitadas a contribuir.

Desde las comunidades más cercanas, hasta los centros religiosos mundiales, la humanidad toda comparte este momento espiritual de unión para invocar salud, compasión y fuerza en medio de la emergencia del Coronavirus en todo el planeta.

Así lo reflejó el encuentro virtual que tuvo lugar el pasado 1 de abril, denominado “Religiones por la Paz”, el movimiento internacional que cuenta entre sus socios con más de 900 representantes de diferentes tradiciones religiosas. El día señalado, los líderes cristianos, musulmanes, judíos, budistas, zoroastrianos y representantes de la sociedad civil se unieron, cada uno desde su propia casa, a través de la página de los organizadores y conectaron a ciudades distantes tales como como Lima, Nueva York, Londres, Beirut, Tokio, entre otras.

Entre los lugares comunes que se repiten en todos los idiomas y se cantan en todas las canciones se suceden las expresiones que sostienen más o menos: “de esta vamos a salir mejores personas”, “habremos aprendido a respetar a la naturaleza”, “la solidaridad y la generosidad van a volver a ser valores esenciales”… expresiones de deseos que más allá de credos, cultos o de simple aspiración personal, ojalá prosperen, se concreten y nos haga mejores humanos.

Maktub. ¿Estaba escrito?

Por: Zuni Fariña

Agradecimientos: Padre Juan Rajimón (Posadas-Misiones)

Rabino Natan Waingortin (Resistencia-Chaco)

Pastor Walter Ramón (Encarnación-Paraguay)

Monje budista comunidad laosiana (Posadas-Misiones)

Malena Chumpolpakdee (Carolina del Norte-Estados Unidos)

Alejandro Spivak (Eldorado-Misiones)

Clara Gescovich (Posadas-Misiones)