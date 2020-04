¿Cómo se viaja seguros durante y post pandemia?

El mundo post pandemia traerá cambios sustanciales en la manera de relacionarnos, trabajar, viajar y vivir. ¿Cuáles serán las nuevas formas de comportarnos en el mundo que se viene?

El virus Covid-19 representa un desafío sin precedentes para los argentinos. Con el correr de los anuncios del gobierno, se fueron modificando los hábitos de vida para adaptarnos a estos cambios. Así mismo, muchos incorporarán estos nuevos hábitos, no sólo post aislamiento, sino post coronavirus y posiblemente se comenzará a llevar una vida diferente a la conocida hasta ahora.

En línea con este contexto sumado a la necesidad de distanciamiento social, uno de los cambios más notorios será la forma de trasladarnos y en la que se use el transporte público, que posiblemente por mucho tiempo sufrirá cambios y nos mostrará nuevas realidades y maneras de viajar.

Si se tiene en cuenta que por día en Buenos Aires se mueven en transporte público ocho millones de personas, definitivamente esta masa crítica tendrá un efecto directo sobre cómo usar el tren o colectivo o aún más, debatir directamente si usarlos o no, debido a la concentración de gente que éstos conllevan.

Según un estudio de Kantar publicado recientemente, un 68% de los argentinos cambió o cambiará el modo de trasladarse y evitó y evitará el transporte público, a partir de la pandemia.

Ante este nuevo pronóstico que se presenta, los argentinos vamos a tener que empezar a ser creativos y pensar en ideas para para movernos por la ciudad, Gran Buenos Aires o mismo en las provincias del interior del país.

Para aquellos que no tengan otra opción que el transporte público, convendrá evitar horas pico o tratar de no tomar tren o colectivo que concentre muchos pasajeros. Para los que tienen viajes cortos, se podría elegir caminar o ir en bicicleta; para traslados más largos y no recurrir al transporte público, las opciones pueden ser el uso del auto o moto, si se cuenta con estos medios, pero que hasta ahora se evitaban para ahorrar costos.

Otra alternativa, que en el último tiempo se venía ya instalando sin saber lo que nos deparaba el destino, es el monopatín eléctrico, que puede convertirse en una solución a muchos de los problemas que nos presenta esta coyuntura, brindando ciertas funcionalidades que responden a las necesidades impuestas.

El uso de este medio de transporte puede resultar fundamental para acompañar los cambios en la movilidad durante y post aislamiento, sobre todo cuando es un hecho que habrá una necesidad de moverse y trasladarse de manera segura. El monopatín eléctrico representa un medio para traslado que reúne características que se adaptan a la realidad que nos toca vivir:

-Permite viajar de manera individual, sin necesidad de estar en contacto o junto con otras personas.

-Como puede ser transportado de forma fácil, se lo puede usar en combinación con otros medios de transporte, en caso de ser necesario y así evitar usar

-Es fácil de limpiar y mantener.

– Permite llegar rápido a cualquier punto y a costos más bajos que un auto o moto.

-Son más económicos en comparación con otros transportes; una bicicleta o un auto contemplan precios y costos superiores.

– Con la autonomía que brindan, se puede circular un día entero, si se hacen trayectos cortos.

– Si se tiene en cuenta los cambios positivos a nivel medio ambiental a raíz del aislamiento global, es un transporte amigable con la ecología y que acompaña esta tendencia. No genera emisión de gases a la atmósfera. Sólo consume energía eléctrica. Son silenciosos y contribuyen a evitar la contaminación sonora.

– No se requieren habilidades previas para manejarlo

– Ahorra tiempos, no sólo por su rapidez, sino porque se puede fácilmente guardar o estacionar.

Como este, hay muchos más aspectos de la vida que se verán modificados y para los cuáles será importante encontrar soluciones que ayuden a la calidad de vida que vamos a necesitar. Las decisiones y costumbres que creíamos tener incorporadas como algo natural comenzaron súbitamente a cambiar y posiblemente cada vez sean más los que aprovechen estas circunstancias para incorporar de forma voluntaria hábitos más conscientes, sanos, seguros y sustentables en sus rutinas. En este momento tan extraordinario, tenemos la oportunidad de transformar conductas de nuestra vida cotidiana como así también de aprovechar para mejorar la vida de todos.

(*) Por Martín Maestrojuan

Contador Público de la Universidad de Buenos Aires – Director Comercial de MAX YOU

