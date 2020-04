Propuesta elaborada por un grupo de propietarios y profesores de gimnasios de un «Protocolo Integral de Trabajo para la Salida Administrada de la Cuarentena»

Para gimnasios, Centros de Actividad Física y lugares afines.

1. Cuidado de la Salud

 Limpieza del área de trabajo:

Antes del primer día de trabajo, se realizará una limpieza húmeda en mostradores, picaportes, molinetes de acceso, barras, mancuernas, máquinas y todos los elementos dispuestos para la realización de las diferentes actividades dentro de cada establecimiento.

Dicha limpieza se realizará con elementos descartables o no, como ser franelas, esponjas, papel, etc. sumergidos en agua limpia con 3 o 4 gotas de detergente y retorcidos luego hasta no despedir agua, de manera que las superficies queden húmedas, no mojadas y se puedan secar en aproximadamente 1 minuto.

En los siguientes días laborales, se mantendrá la higiene de las superficies mediante el uso de paños limpios humedecidos con alcohol 70%. Esto se hará sin excepciones al cambio de cada turno.

Los elementos descartables se usarán solo una vez y los no descartables se lavarán permanentemente renovando constantemente el agua. No se utilizará agua sucia.

 Limpieza de pisos:

Se dispondrá de un balde con agua y detergente formulado para tal fin y otro balde con agua y lavandina el cual se preparará bajo la fórmula de ½ litro de lavandina para 10 litros de agua.

La limpieza de los pisos se realizará con el trapo humedecido primero en el detergente.

Se procederá luego a la desinfección de los mismos con el trapo humedecido en el agua con lavandina y se dejará actuar por 10 minutos para que ejerza su poder desinfectante.

El contenido de ambos baldes será desechado una vez finalizada la limpieza.

La frecuencia de limpieza y desinfección de los pisos y elementos será de una vez por turno y se repetirá cada vez que por alguna eventualidad se requiera.

 Estará prohibido el uso de escobas, plumeros o cualquier elemento que provoque la dispersión de polvo y/o partículas portadoras de gérmenes en el ambiente.

Los elementos de limpieza serán exclusivos de cada sector a fin de evitar las contaminaciones cruzadas.

Las tareas de limpieza se realizarán con los correspondientes guantes y barbijos con la previa y correcta desinfección de manos.

 Se dispondrá de un trapo humedecido con lavandina en el ingreso a cada establecimiento y a su vez, en el ingreso de cada salón dentro del mismo para realizar la limpieza de los calzados.

 Se distribuirán estaciones de limpieza en puntos estratégicos de cada área según la superficie de cada establecimiento.

 Se dispondrá de pulverizadores con alcohol a 70% para la desinfección de las superficies y elementos utilizados.

 Se dispondrá de dispensadores de alcohol en gel en ingresos y puntos estratégicos de cada local.

 Se proveerá de jabón líquido en los baños para la correcta desinfección de manos.

 Se ventilarán los espacios tantas veces como sea posible para poder oxigenar el ambiente y evitar la concentración de partículas portadoras de gérmenes.

2. Programa de Trabajo

 El ingreso y permanencia de alumnos y personal de cada establecimiento será según la superficie de cada uno respectivamente, de manera que permita el cumplimiento del distanciamiento entre personas de al menos 2 mts2. Cabe de más resaltar que estará prohibido cualquier contacto físico a menos que sea extremadamente necesario.

Se formarán de esta manera grupos de trabajo que no excederán bajo ningún punto las capacidades antes mencionadas.

Se organizarán dichos grupos por horarios previamente pautados mediante la comunicación telefónica con cada persona. Gestionando de esta forma el ingreso, permanencia y egreso de cada uno de manera controlada y supervisada para garantizar el cumplimiento de las normas.

 La permanencia de cada grupo dentro del lugar será de un máximo de 45 minutos.

Los 15 minutos restantes para el cumplimiento de una hora, se destinarán a la limpieza y desinfección de las superficies y elementos utilizados anteriormente.

 Antes del ingreso de los alumnos, se formará una fila respetando la distancia de 2 mts. entre cada uno permitiendo un ingreso prolijo y ordenado.

 Al ingresar, se procederá a la desinfección de los calzados y manos mediante los elementos dispuestos por el establecimiento.

 Se entregará a cada persona que ingrese al recinto una Declaración Jurada de buen estado de salud y en donde constate que no ha viajado recientemente ni tenido contacto con nadie que lo haya hecho. De esta forma, quedarán habilitados a ingresar quienes gocen de un excelente estado de salud.

 Se utilizará un elemento o maquina a la vez por persona. Se procederá luego a la desinfección de cada elemento utilizado una vez finalizado el uso del mismo.

 Será obligatorio el uso de barbijos, toallas y botellas individuales.

 Estará prohibido el ingreso de celulares, billeteras, llaves o cualquier elemento que no sea botella o toalla individual a los salones. Cualquier otra pertenencia personal deberá quedar en un bolso dentro de los lockers que disponga cada lugar.

 Se demarcarán estaciones de trabajo con cinta papel y los senderos de desplazamiento para operar de manera prolija.

 Al finalizar las actividades de cada turno, se procederá a la desinfección de manos previamente al abandono del lugar

Quienes adhieran deberán firmar una declaración jurada de compromiso a cumplir el protocolo.

La propuesta fue presentada a las autoridades provinciales y municipales.

Firmantes de la propuesta: