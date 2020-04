“Estamos en las mejores manos y prueba de ello es que yo esté acá”: las palabras del primer misionero diagnosticado con coronavirus al recibir el alta médica

Hace 21 días que se confirmó el primer caso de coronavirus en Misiones. Un hombre que vive en Posadas y que viajó a España. La tarde de este viernes, según informó el Gobernador de Misiones, el paciente recibió el alta médica.

Al salir del Hospital Madariaga, el hombre habló unos minutos y contó que durante su internación se sintió como “un ser humano, más que un enfermo, me sentí cuidado”.

Y por eso dijo que se va “agradecido como un enfermo recuperado y un ser humano cuidado”.

También rescató la labor del Ministerio de Salud de Misiones, “ellos forman parte de un equipo que hay que resaltar y reconocer, estamos en las mejores manos y una prueba de ellos es que yo esté acá”.

Por otra parte advirtió que “es una experiencia muy dura y hay que tomar esto en serio. Yo he tomado precauciones pero aparentemente no fueron suficientes, de hecho yo he viajado y me tocó a mi pero no a mi mujer que viajó conmigo”.

Por último finalizó diciendo invitando a “todo el mundo a cuidarse”.

DL / Video gentileza Canal 12