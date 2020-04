Eldorado: desesperado pedido de una madre alejada de sus hijos hace un mes por la cuarentena

Gabriela Encina llegó desde Neuquén a la ciudad de Eldorado el 17 de marzo para ver a su madre- quien padece un cáncer avanzado-. Su idea era regresar en 10 días con su esposo y sus tres hijos (de 7, 4 y 1 año), pero se decretó la cuarentena a nivel nacional, suspendieron los vuelos y cerraron los ingresos a las provincias. Por eso ella solicita ayuda a las autoridades para poder regresar a Neuquén donde la esperan desde hace un mes, sus pequeños hijos y su esposo.

Gabriela contó en diálogo con Misiones Online y Radio Libertad que llegó a la ciudad de Eldorado el 17 de marzo porque su madre, quien hace tiempo lucha contra una metástasis por cáncer de hígado, había sido internada de urgencia y ella quiso verla y estar cerca de su mamá.

En este marco, tenía programado su regreso en avión para el 27 de marzo, pero el 19 se decretó la cuarentena a nivel nacional, suspendieron los vuelos y cerraron los ingresos a las provincias. Gabriela contó que primero le reprogramaron el vuelo de regreso para el 3 de abril, «pero luego se cancelaron todos los vuelos hasta mayo. Y nosé si luego extenderán más o no las cancelaciones, y si para esa fecha se van a habilitar los vuelos de verdad» indicó.

Además comentó conmovida «mi marido está solo con mis hijos chiquitos en Neuquén desde hace un mes esperándome, él no tiene nadie que lo ayude, no puede trabajar (es docente) ni hacer las compras tranquilo, o ir a la farmacia, todo le cuesta porque todo debe hacerlo con los nenes y no se puede circular con niños. Pero a él no le queda otra, porque no tiene con quien dejarlos, no tenemos familia en Neuquén» explicó.

Teniendo en cuenta esta situación, Gabriela grabó un video solicitando ayuda a las autoridades para poder regresar a Neuquén con sus pequeños hijos y su esposo. Y resaltó que «yo no pido que el gobierno me pague el viaje de Eldorado a Neuquén, lo que yo pido es poder llegar hasta allá», y detalló que ella podría encontra la manera de trasladarse a Buenos Aires, pero desde ahí debería poder tomarse un avión o un colectivo hasta Neuquén.

Y finalizó diciendo «yo pido por favor que me ayuden a volver a Neuquén, piensen en mis hijitos que necesitan de su mamá. Ellos todos los días miran la televisión esperando que el presidente diga que su mamá ya puede volver con ellos», y su mamá desde Eldorado hace todo lo posible para reducir los 2300 kilómetros de distancia que le separan de sus pequeños.

