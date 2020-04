Coronavirus: productor ganadero manifestó preocupación por la inactividad del rubro en Misiones y pidió incentivos

El productor ganadero Pablo Oscar “Chango” Cáceres se refirió a la “situación complicada” que vive el sector en la provincia, debido a la pandemia de coronavirus. Consideró además que para llegar al autoabastecimiento de carne se debería avanzar en mejoras en la infraestructura, especialmente en recría y engorde.

“Es complicado el tema de la hacienda, porque aunque algunos dicen que se aumentó el stock, pero lastimosamente tenemos que decir que no. El ganadero en este momento no está en condiciones de aportar al campo un sistema de producción ganadera”, manifestó Cáceres en diálogo con Cadena Express en la mañana de este viernes.

Consideró que “en la provincia no se va a poder abastecer de carne a todos. Hoy estamos (con un consumo de) más o menos entre 45 y 50 kilos por habitante, por año…si bajamos a 30, puede ser que se autoabastezca”. Y en ese sentido pidió que el Gobierno provincial realice “un control de los camiones frigoríficos que vienen del Sur, de la Pampa Húmeda, de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, etc., que se fijen en eso y vea si la provincia se va a autoabastecer”.

Según su opinión, llevaría muchos años llegar al autoabastecimiento, porque el ganadero debería invertir mucho en su campo, en pastura, aguadas, corrales, bretes. «Así como está ahora la situación, no», señaló.

Consideró que “acá se necesita una gestión, una política ganadera a largo plazo, cosa que el productor se encuentre con incentivos para llevar adelante la producción. Todos sabemos que el productor ganadero tiene una carga impositiva muy grande y eso hace que no se pueda apostar a la producción. Para decir que la provincia de Misiones se autoabastece de carne tendríamos que dejar que entre mucha hacienda de otras provincias para que hagan invernada, recría y engorde acá; pero mientras la situación continúe así como hasta ahora, imposible”.

Cáceres afirmó que el Plan Ganadero que llevó adelante la provincia de Misiones tiempo atrás “se hizo en papeles y allí está todo muy bien hecho, pero no es su aplicación es distinto”. Requiere -dijo- de “una política ganadera para que el productor se sienta incentivado”, dado que en estos momentos “todos están queriendo cobrar los impuestos y el productor ganadero no está vendiendo absolutamente nada porque el precio de la carne en góndola está muy caro y en el campo está muy barata; no hay relación y encima no hay carne”.

También dijo que “los frigoríficos no son entidades de beneficencia, en consecuencia el que menos tiene, cuenta con 50, 60 o 70 personas” y necesitan sobrevivir, ellos tienen luz, personal, mantenimiento de la carne”.

Sobre las consecuencias que deberá enfrentar el sector debido al congelamiento de toda actividad como consecuencia de la cuarentena impuesta en todo el territorio, Cáceres afirmó: “Yo no soy malagüero pero esta pandemia para el sector productivo va a ser muy caótica. Hay una escasez de dinero terrible; por eso le digo al Gobierno de la provincia de Misiones que lo primero que tiene que hacer es una reconversión total, en el tema impositivo, las tarifas están muy altas”.

