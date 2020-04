Coronavirus: productor de mandioca de Corpus solicitó flexibilizar la actividad en la provincia

El productor de mandioca de Corpus, Pedro Pitana pidió que se flexibilicen las normas y le permitan circular por las rutas misioneras para traer su producto hasta el Mercado Central en Posadas.

Pedro Pitana. Productor de mandioca. FM Express.

Justificó ese pedido en que realiza esa actividad como sustento de su familia desde hace más de 60 años y que desde hace dos meses están “encerrados, tal como marca el Gobierno”.

“Acá estamos haciendo las cosas muy bien, porque estamos encerrados, nos cuida la Policía, la Gendarmería…y gracias a Dios no tenemos contagios, pero insisto con el asunto de la necesidad de sacar la mandioca que es el sustento de la familia. Los mandioqueros y los arrancadores, que son trabajos dignos para poner el pan sobre la mesa, están muy complicados”, señaló el productor.

El hombre solicita se le conceda un permiso para poder circular y llevar la producción hasta el Mercado Central de Posadas, tal como lo hacen algunos productores de la zona de Gobernador Roca, según relató en diálogo con Cadena Express. “Ya no puedo más, no se puede sacar la materia prima…pero vi que desde Gobernador Roca salen camionetas con cajones de mandioca y llevan al Mercado Central, yo no sé qué permiso tienen…yo necesito un permiso para hacer lo mismo”, dijo Pitana.

ZF