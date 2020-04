Coronavirus: jardines maternales sostienen que el parate económico está poniendo en crisis el rubro y solicitan a las autoridades facilidades impositivas

La presidente de la agrupación de Jardines Maternales de Posadas, Judith Salom sostuvo que este rubro ha sido notablemente afectado, en especial porque son considerados comercios y tienen costos fijos que pagar y al ser impactados por este parate les será imposible responder, por lo que a través de una misiva dirigida al gobernador Oscar Herrera Ahuad solicitaron una ayuda económica para que sus pymes no quiebren, entre ellas facilidades para el pago de salarios, quita de obligaciones y un subsidio económico.

Judith Salom, titular de la agrupación de Jardines Maternales, afirmó que la situación de su sector es grave, no solo porque son encuadrados bajo la figura legal de Comercio, lo que les exige cumplir con costos fijos y otros pagos, que en estos momentos no pueden responder porque están en parate económico, sino que si se les habilita el inicio de sus actividades en agosto como estarían previstas las escuelas –a pesar de no estar incluidos en Educación- , la estabilidad financiera de sus pymes para esa fecha no será positiva.

«Los maternales estamos en un limbo legal, no somos Educación, no somos comercios, en realidad somos prestadores de servicio de gestión privada y ahora nos encontramos en una situación económica grave», sostuvo.

Si bien apoyan la decisión del aislamiento social preventivo y obligatorio, por el bienestar de las personas a las que prestan el servicio, enviaron una misiva al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, presentando la problemática y solicitando facilidades para responder a sus responsabilidades financieras.

En parte de la carta piden entre otras cosas algunos métodos para paliar los efectos de esta crisis económica como la quita de obligaciones a pagar al Estado, a las empresas prestadoras de servicios y un subsidio económico no remunerativo para pagar sueldos o por lo menos parte de los mismos, en concordancia a la ayuda económica que se está brindando a los sectores más necesitados en todo el país.

En esa línea, Salom indicó que ellos no fueron beneficiados con las medidas económicas anunciadas por las autoridades para menguar los efectos del parate económico.

«Nosotros pagamos comercio, cargas sociales, servicios, ingreso brutos, servicios de seguridad y esos son costos fijos y después de eso debemos agregar más pagos. La situación es como funciona una empresa y a esto se suman los requerimientos municipales. Estamos en una situación muy grave».

Retomar funciones

Aunque su principal objetivo es que las autoridades puedan ayudarlos a afrontar los costos fijos para que las pymes no quiebren, sostienen que de darse las condiciones, si para el mes de mayo la pandemia estuviera controlada, desde la agrupación solicitaron la posibilidad de reabrir sus puertas y trabajar con grupos reducidos de niños, brindando un servicio básico, principalmente a los trabajadores de los distintos rubros que se encuentran en actividad (médicos, enfermeros, personal de las fuerzas, etc.) como así también de los que de a poco se irán reincorporando. Afirmaron que acatarán lo dicho por el Gobierno, en cuanto a protocolos sanitarios.

La misiva fue enviada por Judith Salom, Magdalena Centurión y Rossana Charón , representantes de los 13 jardines maternales registrados que trabajan en Posadas y que tienen en promedio entre 10 y 20 personas empleadas.



En esa línea propusieron un protocolo que dejaron a disposición de las autoridades para aplicarse en caso sea necesario. «Es imprescindible que el Estado nos dé una solución, hay jardines de más de 25 años en la ciudad y que tienen familia. Estamos entre la espada y la pared, no nos dejan trabajar y estamos de acuerdo por la situación de pandemia, pero tampoco no nos dejan despedir porque nos obligan a pagar el total de los sueldos y no nos eximen de los impuestos, No tenemos manera de salir adelante», lamentó.

SPM