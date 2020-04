Coronavirus: el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas solicitó igualdad de condiciones ante las ventas de “Mercado libre” y que sea reciproco el esfuerzo entre las instituciones y el Estado

Hace 1 mes que los comercios de la ciudad de Posadas se encuentran cerrados debido a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. En comunicación con Radio Libertad el Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas afirmó que el escenario para el sistema productivo, comercio, las industrias y los profesionales es de total desesperación, ante la situación aseguró que las medidas económicas del Gobierno nacional resultan insuficientes y no alcanzan a todos.

Radio Libertad- Sergio Bresiski- Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas

La incertidumbre económica por parte de los comercios locales que mantienen su comercialización tradicional, que se pueden arriesgar a trabajan en los comercios a puertas cerradas y corren riesgos de clausuras o multas. La flexibilización de la cuarentena llegó a los comercios que venden artículos de primera necesidad y otros rubros relacionados con la mecánica.

Bresiski se mostró disconforme con las medidas impuestas por el Gobierno nacional, las calificó como “muy burocráticas” y “engorrosas”. “La verdad es que hicimos un esfuerzo muy grande en representación de todos los comercios, de todos los empresarios y los profesionales que trabajan individualmente en mantener nuestras puertas cerradas entendiendo que estábamos contribuyendo con la responsabilidad al cuidado de la salud para la sociedad en su conjunto” agregó.

Por otra parte, precisó “entendiendo también que en su momento iba a haber una reciprocidad de esfuerzos por parte del Estado para con nosotros, esa reciprocidad de esfuerzo nunca vino, todo lo contrario fuimos chicaneados a nivel nacional y en el escenario de la primera cuarentena los comerciantes decían que tenían espalda para 15 días y 20 días para soportar el cierre de comercios”.

Indicó que pasado un mes sin actividad económica, y en un escenario de 36 días de cuarentena los comercios se vieron obligados a renegociar con los proveedores, costos de alquileres, y también con los socios colaboradores.

El titular de la CCI de Posadas criticó la posición del Gobierno nacional “El Estado Nacional, no entiende que las empresas tienen un problema de ingresos, no de egresos. Te está invitando a que te endeudes al 24% y te hace un prorroga de vencimiento de impuestos. Lo que la realidad marca es que no tenemos movimiento en nuestras empresas. ¿Cómo me podes invitar a mí para que me endeude un 24% y que te voy a pagar en cuotas, si no tengo ingresos? lo que necesitamos ahora es un salvavidas”.

Igualdad de condiciones

Ante la necesidad de vender productos de los comercios no esenciales a través de sistemas de envíos, sostuvo que es lógico lo que el comerciante va a hacer, si la empresa “Mercado Libre” también lo puede hacer. Se preguntó ¿Cuál es la diferencia de que compren en “Mercado Libre” y que compre en un comercio céntrico de Posadas? Bresiski insistió “porque no podemos trabajar acá con delivery en el 100% por ciento de los productos, somos tan responsables como «Mercado libre” concluyó.

En este sentido aseguró que no presentan críticas ante la atención tanto del gobierno municipal y provincial porque están contenidos, se elaboran mesas de trabajo en conjunto, “lo que pasa es que los tiempos de las gestiones están siendo muy difíciles, porque tenemos un decreto nacional, y están fijados en la salud pero no hay que desatender la economía” aclaró. Sugirió que Misiones conoce cuales cuáles son sus necesidades, problemáticas, y se tiene conocimiento sobre su economía regional. “Acá se entendió que la cosecha de tabaco, yerba mate, no podían esperar a la cuarentena, igual que con el tema de los aserraderos, pasa con las pequeñas industrias que tenemos ciclos continuos, el gobierno de Misiones lo entiende, y cuando llega esto a la esfera nacional esto se cae” señaló.

La preocupación recae sobre la efectividad de los mercados digitales en esta situación y en comparación con los comercios tradicionales que están paralizados y que temen por su estabilidad en cuanto se restablezcan las restricciones del aislamiento por el COVID-19. “Lo vemos con mucho miedo eso, esto va a una crisis muy económica muy severa, y el empresario llegara el momento que no tendrá más, por más decreto que exista, no hay espalda que aguante” añadió.

