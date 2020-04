Coronavirus: desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes van a realizar una estrategia de protocolo con el Municipio pensando en cuando finalice la cuarentena

La pandemia del coronavirus está dejando secuelas en varios sectores, no solamente en la salud. Alberto Fusté Padrós, titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina sede en Misiones, dialogó con una radio local y explicó cómo está la situación económica del varias familias que viven en el dia a dia.

En primer lugar, el titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes dió una pantallazo de la situación actual “hay gente que ya no tiene para comer, fundamentalmente los que tienen ingresos más reducidos, los más afectados son los chiperos, los que venden en mesitas, los feriantes, los comerciantes del la placita. Hay que tener en cuenta situaciones políticas que está haciendo el Gobierno nacional con el Ingreso Familiar de Emergencia(IFE), pero no todos están accediendo a los $10.000”, apuntó Alberto Fusté Padrós y especificó que no todos saben actualizar los datos de Anses y no están logrando acceder al beneficio.

Además, recordó que la provincia de Misiones está auxiliando con un módulo de mercadería a quienes tienen ingresos más reducidos, pero que ya no estaría alcanzando. No obstante, señaló que “es un esfuerzo que está haciendo la provincia a través del Ministerio de trabajo y a nivel nacional con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero pasan los días y la situación se viene agravando”

“Tenemos que tener en cuenta algo, cualquier decisión debe ser emanada del Gobierno nacional, la libertad o excepción de las actividad no pasan ni del intendente ni del gobernador parte del Gobierno nacional que con el gabinete de Salud es el que a través de la propuesta de cada gobernador analiza la flexibilización y la excepción a determinada actividad, no es resorte de del intendente ni del gobernador”, explicó Alberto Fusté.

“Estamos de acuerdo con estas medidas de cuarentena que está instalando el Gobierno nacional, pero está el otro tema, que toda la gente que vive de esta actividad no tiene un ingreso fijo, lo tiene en base a su trabajo de venta”, agregó Fusté y remarcó que cuando se flexibilice la actividad comercial habrá que trabajar con un protocolo de sanidad.

Por otro lado, Alberto Fusté mencionó que se encuentran trabajando con conjunto con los vendedores ambulantes, comerciantes, puesteros de la placita donde armaron distintos grupos de whatsapp para asesorar y brindar información para que no se desesperen ante está situación. Asimismo, dijo que hay varias madres que tienen varios hijos y la situación es sumamente grave. Aunque, también señaló que tiene van a trabajar en un protocolo de sanidad para cuando se levante el aislamiento social, preventivo y obligatorio “no es se levanta la cuarentena se abre todo y ningun problema, no es así, es un proceso gradual y paulatino de volver a la normalidad, porque nosotros recién comenzamos a tener más infectados, más situación de coronavirus, recién estamos viendo lo que es Europa, Estados Unidos, etc. Cómo compatibilizar y cuidar nuestra salud y de la de nuestra gente con el tema económico, ahí está el desafío, vamos a plantear al municipio una estrategia en conjunto para aplicar protocolos”, mencionó titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes y dió como ejemplo de cómo están trabajando los supermercados y bancos.

Para finalizar, pensando en una futura vuelta a la normalidad comercial que según él no sería tan normal, destacó que “como sector laboral de nuestra ciudad tenemos que entablar una estrategia de trabajo con el municipio para que todo vuelva a ser normal con todos los cuidados. La provincia de Misiones tuvo mucha suerte de haberse anticipado a algunas medidas, tenemos la ventaja de que nuestro gobernador y vicegobernador que son dos médicos con experiencia”, finalizó

