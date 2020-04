Tití Fernández será abuelo de una nena: “Se va a llamar Sol en homenaje a nuestra Sole”

El periodista contó la emotiva noticia a través de las redes sociales. Su hijo decidió ponerle el nombre a su bebé en honor a su hermana fallecida en 2014.

En enero pasado, Tití Fernández compartió una feliz noticia: su hijo Gonzalo estaba esperando un bebé. “Me llamó hace menos de un mes y me mandó por Whatsapp la foto de la ecografía y me puso: ‘Felicidades, abuelo’. La verdad es que me partió al medio porque viene un Fernández y no te imaginás lo que sería para mí si fuera mujer“, expresó en ese momento en diálogo con Pronto.

“Yo sé que no va a reemplazar a Sole Fernández, pero va a haber una nueva Fernández en el mundo y para mí va a ser un honor y un orgullo ayudar a criarla”, añadió el periodista. Ahora, el periodista emocionado reveló que tendrá una nieta.

Ahora sabemos el sexo, voy a ser abuelo de una nena y Luján y Gonzalito como homenaje a nuestra Sole la van a llamar «SOL» no puedo para de llorar de la emoción que nos provocaron. Sole desde el cielo debe estar feliz con la llegada de su sobrina!!!!! pic.twitter.com/Rk1VWcGwYP — Titi Fernandez (@titifernandez1) April 16, 2020

Tití Fernández emocionado por su primera nieta en las redes

Además, contó una conmovedora noticia en relación al nombre que eligieron. “¿Saben de quien es esa ecografía? De mi nieta, porque hoy nos enteramos que va a ser nena y lo que más nos emocionó es que Luján y Gonzalito decidieron llamarla Sol en homenaje a nuestra Sole“, explicó el reportero en su cuenta de Instagram.

“Gracias chicos, muchas gracias Solé desde el cielo se los está agradeciendo. Cuidate Luján. Sol te esperamos ansiosamente para llenarte de mimos”, escribió sumamente emocionado en la publicación. Por su parte, en su cuenta de Twitter aseguró: “Sole desde el cielo debe estar feliz con la llegada de su sobrina“.

Fuente: Mitre