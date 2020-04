Coronavirus: Profesionales de la salud elaboran protocolo para poder continuar con la atención de sus pacientes

El presidente del Colegio de Médicos de la Provincia de Misiones, Luis Flores, comentó que se están reuniendo en lo que denominó una federación de colegios de salud, incluyendo farmacéuticos, nutricionistas, obstetras y otras especialidades profesionales del área, para elaborar un protocolo que les permita continuar con la atención a sus pacientes, el que entregarán al Gobierno provincial para su análisis, como lo están haciendo las autoridades con otras actividades.

Destacó Flores que los médicos que trabajan en forma particular, “que tenemos consultorio en forma particular, nos afecta por igual a todos esta crisis, no se puede atender, salvo casos de urgencia y discapacidad. Hay un protocolo que lleva a atender por ejemplo pacientes cada 30 minutos, desinfección después de la atención del paciente, obviamente uso de máscaras adecuadas tanto para el personal, secretaria, uno mismo, es todo un procedimiento que sería lo de menos, pero también más gastos, menos atención de pacientes, nos toca a todos por igual, inclusive a los sanatorios también porque están operando solamente urgencias y emergencias”.

En diálogo con Radio República, el presidente del Colegio de Médicos dijo que al respecto vienen manteniendo conversaciones con el vicegobernador (Carlos Arce) quien “nos pidió que hagamos un protocolo” que se está elaborando a través de una comisión, “una federación de colegios de salud, con farmacias, nutricionistas, obstetras y otras que tenemos el mismo problema, no poder atender”, para destacar que en lo que hace a las obras sociales, “hemos hecho pedidos y fuimos escuchados a nivel nacional, el gobernador (Oscar Herrera Ahuad) va a interceder y a nivel provincial con el IPS estamos en conversaciones para ver si se hace un prorrateo de los últimos tres meses para que no caigan abruptamente las entradas por honorarios”.

Consultado cómo ve el período post cuarentena, el médico consideró que pasará “algo que les gusta a todos, que se respeten los turnos, los horarios y los turnos, además que la atención sea más espaciada, nosotros pusimos en nuestro protocolo 30 minutos porque, pero son dos ventajas que creo va a perdurar en el tiempo más allá de la cuarentena, ojala esto se pueda hacer siempre así, más allá de las emergencias, en general es bueno respetar los horarios, tanto para el medico como para el paciente”.

Si bien dijo que están negociando con las obras sociales, Flores sostuvo que lo que hacen “es un defalco, porque las obras sociales siguen recibiendo dinero y tienen que canalizar esos fondos a quienes trabajamos e hicimos las prestaciones, si bien ahora estamos atendiendo menos o dejamos de atender, deberían hacen un prorrateo de los últimos tres meses porque ese dinero las obras sociales o prepagas se lo descuentas a las personas. Que ese dinero vuelva y se distribuya a los médicos para que puedan tener sus honorarios y continuar sirviendo a la ´provincia”.

EP/E.J.