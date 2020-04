Coronavirus: intendente de Oberá justificó la medida de restricción de circulación según el número de DNI “porque comenzaron a salir personas a la calle y vimos muchos autos circulando”

Carlos Fernández confirmó que desde mañana viernes comenzará a regir la resolución que dispone que los días lunes, miércoles y viernes circulen las personas cuyos DNI finalicen en número par o cero y los martes, jueves y sábados los números impar. “Hay que hacer un esfuerzo más en estos 15 días y después tendremos tiempo de disfrutar”.

Carlos Fernández (Red Ciudadana)

Con la idea de endurecer la medida de aislamiento social y obligatorio que decretó la Nación por la pandemia del coronavirus y ante el inusitado movimiento comercial, de circulación de vehículos y de personas por las calles de Oberá, el intendente Carlos Fernández tomó la decisión de restringir el tránsito de personas semanalmente, según la terminación del documento nacional de identidad.

En declaraciones a Red Ciudadana, Fernández, médico de profesión, no ocultó su preocupación por el avance de la pandemia y relató que, durante la cuarentena, “habíamos comenzado con buen nivel de acatamiento, pero desde el pasado lunes, no sé que interpretación hicieron los vecinos, comenzamos a notar más vehículos circulando, más gente caminando. Yo entiendo que estamos en fechas de vencimiento y por eso hay filas en los bancos, en rapipagos, pero tuvimos que tomar esta decisión para endurecer las medidas para controlar que no salgan tanto”. Además, el alcalde de la principal ciudad de la zona Centro de Misiones explicó que “observamos a mucha gente haciendo compras todos los días, supermercados abarrotados, viviendo el día a día y hay que entender que cambiaron las condiciones, que lo más conveniente es comprar para toda la semana”, sugirió.

A partir de esta situación, Fernández y su gabinete municipal decidieron, mediante una resolución, que los días lunes, miércoles y viernes circulen aquellas personas cuyo documento nacional de identidad terminen en número par o cero. Mientras que los martes, jueves y sábado los finalizados en número impar. “En esa medida no entran los que están exceptuados por el decreto nacional y con el correspondiente salvoconducto o justificativo. Y tampoco aquellas personas que tienen turnos en el banco o en Anses, quienes deben exhibir el turno en un papel impreso”, aclaró Fernández.

El intendente reconoció que los obereños “sí están cumpliendo con la medida de usar los barbijos o tapa bocas, pero lo que yo les pido es que sean más cuidadosos, son 15 días más que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y después habrá tiempo para disfrutar”.

Consultado acerca de la legalidad de la resolución, Fernández se defendió: “hicimos todas las consultas pertinentes, tanto en la justicia provincial como en el juzgado federal con asiento acá en Oberá. No trasgredimos ninguna norma y los controles los estamos haciendo en las cuatro vías de acceso al municipio con retenes policiales, agentes municipales y agentes sanitarios. Y dentro de la ciudad, con controles móviles en las principales arterias”.

Finalmente, Fernández contó que, en las últimas horas, “tuvimos que pedirles a algunos comerciantes que cierren sus locales. Interpretaron de otra manera la nueva etapa de la cuarentena. No hubo multas porque entendemos las necesidades que tienen, deben absorber el pago de alquileres y sueldos entonces sólo le pedimos que cierren”.

La medida de restricción de circulación comenzará a regir este viernes 17 de abril y se extenderá hasta el 26 de abril, inclusive.

DG