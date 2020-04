La Policía de Reino Unido encontró este miércoles un paquete de cocaína valuado en más de 1 millón de dólares escondido en un cargamento de barbijos. La droga fue secuestrada en un vehículo que circulaba en el túnel del Canal de la Mancha, que une Francia con Reino Unido.

«Las redes criminales están tratando de explotar el brote de coronavirus para su propio beneficio, pero la Fuerza Fronteriza y la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido (NCA) están trabajando juntos para detenerlos», indicó el Ministerio del Interior británico en un tuit.

£1m of cocaine that was hidden in a box of face masks was seized by experienced officers at the Channel Tunnel yesterday.

Criminal networks are trying to exploit the #coronavirus outbreak for their own benefit, but Border Force and @NCA_UK are working together to stop them. pic.twitter.com/0hBbygdfCR

— Home Office (@ukhomeoffice) April 15, 2020