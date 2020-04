La pandemia del coronavirus sigue avanzando en el mundo, pero también hay enfermedades crónicas que se llevan muchas vidas en el dia a dia. José Lazarte, médico cardiólogo diálogo con Radio Libertad y dejó algunos consejos para evitar el estrés en el aislamiento social y recordó cuáles son los principales síntomas para prevenir una enfermedad cardiovascular.

En primer lugar, el especialista contó que dejaron de atender por la emergencia sanitaria, pero que deben seguir asistiendo a los pacientes “la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y somos conscientes de esto y no queremos tener problemas en un mediano plazo y que no aumenten las causas de muerte cardiovasculares”, indicó y explicó que la situación es “los pacientes cardiópatas, mayores de 65 años, los diabéticos tipo 1 son los más vulnerables y tienen un riesgo mayor de agarrar el coronavirus y es una enfermedad que lo compromete más, el aislamiento social es muy beneficioso para ellos pero como contrapartida también no podemos olvidarnos que se deben cuidar”.

Continuamente, Lazarte señaló que “no es fácil, es una situación que cambió paradigmas tanto para los pacientes que tienen que ser más solidarios en quedarse en casa, para nosotros en lo que respecta a la intervenciones sanitarias, es algo que no estábamos preparado y tuvimos la suerte que el primer impacto haya sido en Asia y Europa y nos dio la posibilidad de prepararnos”, dijo.

Al respecto de los cuidados que deben tener los pacientes, el médico especialista aconsejó “ aquellos pacientes que no tuvieron un evento cardiovascular, menor a 70 años deben seguir controlando la presión arterial, hacer una dieta lo más saludable posible, menos carne roja, más frutas y verduras, evitar los panificados, evitar el aumento de masa muscular, la sal, el azúcar, en lo posible tratar de hacer actividades físicas en sus casa, actividades aeróbicas, caminar en lo que se pueda, subir escaleras, todo tipo de actividad física que puedan hacer en sus casas deben hacer”, sostuvo en relación a quienes no tuvieron antecedentes cardiovasculares.

En consecuencia a los cuidados explicó que quienes hayan tenido un evento cardiovascular y sean pacientes “deben respetar la medicación” y agregó que “ todas las instituciones tanto pública como privadas estamos abiertos para cualquier consultas en lo que respecta a urgencia, y nos vamos preparando de menor a mayor para asistir a algunas situaciones no urgentes y lo ideal es la telemedicina”.

“Cualquier paciente que empiece con una molestia en el pecho de tipo opresivo y se traslada a los brazos o cuellos deben consultar porque pueden estar cursando un infarto y la atención urgente es el tratamiento”, sostuvo y recordó que “ otros pacientes que tengan problema en lo que respecta a pierda de fuerza en de un miembro del brazo, piernas, alteración en la articulación de las palabras, en la visión pueden estar cursando un accidente cerebrovascular”, apuntó y continuó diciendo “nuestro sistema de salud está en condiciones a tratarlos y estos síntomas deben alertar a nuestro pacientes, es fundamental que consulten”.

“El estrés es un factor de riesgo que el aislamiento social genera, la sensación de incertidumbre genera estrés, la situación económica también, entonces la forma de controlar la situación de angustia es no ver tantos informativos solamente lo justo y necesario”, dijo sobre el especialista

A pesar de que Misiones es una provincia con solamente 3 casos positivos, el doctor dijo que “no hay que minimizar la enfermedad pero sí ocuparnos en lo que respecta a que el aislamiento importante y tiene sus contras como el estrés. El grupo familiar debe comunicarse, más con un familiar adulto, tratar de tener una relación más próxima con respecto a comunicación telefónica, hacer yoga, leer un libro, ver películas, buscar todas las forma de distracción posible para que puedan sobrellevar la situación”, finalizó José Lazarte, medico cardiologo.

