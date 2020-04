Coronavirus: relevamiento de la Confederación Económica de Misiones evaluó el nivel de impacto de la cuarentena en diferentes rubros

Martín Oria, vicepresidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) manifestó que pusieron en manos del gobernador Oscar Herrera Ahuad los resultados de un sondeo que realizaron en la provincia para evaluar el nivel de impacto del parate obligado de la economía provincial a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio vigente en todo el país.

Martín Oria en Canal 12.

“Ese sondeo es una herramienta que se pone a disposición del Gobierno Provincial para que en función de sus resultados, la Provincia pueda transmitirle a Nación cuál es la situación de Misiones”, precisó Oria en diálogo con Canal 12.

Según el empresario gastronómico, el relevamiento realizado revela que la crisis “golpea de distintas maneras a todos los rubros, pero más fuertemente al turismo” y que consideran que es de tal gravedad que solo “doce meses después de un potencial levantamiento de la cuarentena, podría llegar a comenzar a repuntar”.

Citó como ejemplos de sectores altamente impactados a hotelería, gastronomía y servicios que se brindan al turismo. “El consumo en esos rubros está totalmente parado y preocupa porque lo que el Gobierno Nacional ofrece a partir de los bancos, ya no es una herramienta que sirva porque depende de si los bancos quieran o no”, afirmó Oria en alusión a la medida pergeñada desde la Nación, pero de difícil aplicación según el empresario, debido a “la letra chica que ponen los bancos, que son empresas privadas y así lo deciden”.

Con relación a la necesidad de ir abriendo espacios de actividad comercial de manera paulatina, consideró que “seguramente habrá que abrir rubros en diferentes horarios, para regular el flujo de gente y así comenzar a mover la economía; si no el Estado va a tener que poner los recursos porque las empresas no tienen para pagar los sueldos, no tiene de dónde sacar”.

ZF