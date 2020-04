Coronavirus: operadoras del rubro turístico manifestaron preocupación por la crisis actual y las perspectivas para los próximos meses

“Hoy está todo totalmente parado en Puerto Iguazú” dijo la empresaria hotelera Patricia Durán Vaca, presidente de la Federación de Turismo de Misiones y de la Asociación de Hoteles de Turismo de la provincia.

Margarita Valenti. FM de Las Misiones.

Partricia Durán Vaca. FM Red Ciudadana.

En Posadas, se manifestó en idénticos términos parecidos Margarita Valenti, vicepresidente de la Asociación Misionera de Agencias de Viajes y Turismo, preocupada por la inactividad total en todo lo relacionado directa o indirectamente con el desplazamiento continuo que significa el turismo y que por eso mismo fue el primer rubro que cesó de trabajar en Misiones, con los decretos referidos al aislamiento social preventivo y obligatorio.

Ambas se refirieron a la reunión que mantuvieron todos los presidentes de cámaras y asociaciones de ese campo empresarial con el titular de la cartera respectiva, Matías Lammens y el presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Realmente el Presidente no tenía idea de que fuimos uno de los primeros sectores en caer y seremos los últimos en levantarnos; con los datos concretos él no lo podía creer, porque todas las otras actividades es un poco más fácil, nosotros somos al cien por ciento turísticos y en todos estos meses se trata solo de sostener la estructura grande, mediana o pequeña que tiene cada uno. Puerto Iguazú no depende en 80 por ciento del turismo, sino la totalidad”, consideró Patricia Durán Vaca en diálogo con Radio Ciudadana en la mañana de este miércoles.

La empresaria trazó un panorama incierto para los próximos meses, porque según sus expectativas no será sino dentro de un año que podrá reiniciar el movimiento turístico y asimismo con dificultades.

Entre las problemáticas más acuciantes, Durán Vaca señaló: “En los casos específicos de nuestros asociados, pagaron el cien por ciento de los sueldos de abril, con préstamos; pero hay que ver a futuro…cuánto tiempo vamos a soportar esto. El pedido que las asociaciones al Presidente es que para los meses subsiguientes se haga un aporte en base a los salarios que se pagaron. Eso, entre otros temas, como los aportes. El préstamo puede ser un paliativo, pero no una solución”.

Ya en Posadas, Valenti fue entrevistada por FM Santa María de las Misiones y planteó que en la reunión mencionada se le solicitó al Presidente “urgentes medidas en general porque nunca se pensó que íbamos a llegar a esta situación; una crisis tan dramática como esta, con la consecuencia que está produciendo la pandemia de coronavirus en el mundo. Al principio pensábamos que se iba a circunscribir a China y a Oriente y llegó hasta acá”.

Valenti afirmó que las agencias de turismo en general estuvieron trabajando en la repatriación de los argentinos que viajaban por el mundo y quedaron varados; a pesar de que muchos no habían adquirido sus paquetes a través de agencias, sino a través de internet.

“A veces uno tiene cierto pudor en hacer ciertos comentarios, pero en lo que se refiere a nuestros compatriotas que estaban fuera del país, las agencias de viaje trabajamos intensamente para traerlos a la Argentina y prácticamente nosotros nos ocupamos de la gran mayoría, no solamente a través de las agencias asociadas a la Federación Argentina sino a clientes que habían comprado por internet. La gran mayoría que llegaron en los vuelos de repatriados, como de los que están afuera todavía no adquirieron pasajes en las agencias de viaje. No obstante nosotros intentamos de ubicarlos para que en lo posible no tuvieran que comprar un billete nuevo”.

En ese sentido dijo que uno de los aspectos más difíciles de resolver es el del reembolso, principalmente en lo referido a los servicios terrestres como excursiones, tour, trenes, en otros países; actividades que pudieron ser canceladas en algunos casos, sin costo.

“Hay una gran preocupación ahora, porque ayer, el organismo que rige a todas las compañías áreas de todo el mundo decretó el default de pago a las agencias de viaje. Eso es una gran preocupación; no creo que se hagan reembolso porque prácticamente no se está haciendo; es muy difícil y complicado a nivel internacional, no solo repatriar fondos sino pagar nosotros a otros operadores del mundo”.

Sobre la reunión en Olivos, Valenti refirió que “al Presidente se planteó que nuestra situación es sumamente crítica y es la que se va a recuperar más tarde. Necesitamos ayuda, que nos sostengan y tenemos que ir pensando qué vamos a hacer cuando pase la crisis, como vamos a reactivar el turismo. Los que tenemos personal a cargo cómo hacemos para pagar los sueldos, los aportes y esa ristra de impuestos que pagamos permanentemente. Estamos buscando estrategias, distintas formas de ir cubriendo entre empresa y empleados”.

El panorama futuro se vislumbra no solo incierto, sino complejo, según las dirigentes del rubro turístico. Más aún porque muchas agencias y hoteles decidieron directamente el cierre.

