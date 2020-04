Coronavirus: Crucero del Norte entrena vía streaming bajo las órdenes de Nelson Kleiniving y ante la mirada de Carlos Marczuk 

La segunda etapa de la cuarentena para evitar la propagación del Coronavirus transita el tercer día y para no perder la forma, el plantel Colectivero entrena desde su casa y esperan que pueda resolver el Consejo Federal al respecto de la continuidad o no del Torneo Federal A.

Crucero del Norte continúa entrenando bajo las órdenes del preparador físico Nelson Kleiniving y ante la fija mirada de su entrenador Carlos Marczuk y su ayudante Sergio Recalde.

La imposibilidad de poder entrenar desde casa no es un problema para el elenco misionero, los jugadores siguen la rutina que envió el preparador físico y a su vez, entrenan en conjunto a través de una plataforma digital que permite ver a todos al mismo tiempo y así poder corregir los errores que podrían tener los jugadores a la hora de realizar los ejercicios.

De igual modo, para que finalice el torneo todavía faltan 7 fechas por disputarse, y el único equipo misionero en la tercer categoría, se ubica solamente a 2 unidades del último equipo que estaría clasificando al hexagonal final. De igual manera, lo que pueda ocurrir con la competencia está en manos del Consejo Federal, por ahora la prioridad es la salud, el fútbol volverá cuando sea oportuno.

Nelson Kleiniving, preparador físico del plantel se refirió a la experiencia de entrenar a sus jugadores a través de la plataforma zoom “lo primero que hicimos fue diagramar una organización para que ellos se puedan mantener lo más ordenado posible con respecto a sus actividades diarias y con la idea de mantenerlos ordenados y lo más ocupado que se pueda respecto a esta situación”, señaló.

“Lo que les pido es que me transmitan como se van sintiendo en el dia a dia. Estamos utilizando la plataforma Zoom para trabajar en vivo, vamos trabajando por bloques con todo el plantel, y buscamos la manera tambien de hacerlo de acuerdo a los horarios”, sostuvo el preparador físico.

Con respecto a cómo toman los entrenamientos los jugadores dijo “tenemos un plantel de deportistas que son grandes profesionales, muy aplicados y tienen muy bien incorporado todo esto, un porcentaje muy alto del plantel realiza la por los horarios por la mañana. Trabajamos lo grupal, pero hay algunos futbolistas que tienen más espacios y entonces hacemos entrenamientos personalizados”, añadió y remarcó que “tratamos también de ordenar el tema de la alimentación”.

“Nos están mandando un plan de entrenamiento todos los días, que ya es una rutina, hay veces que entrenamos todos por videollamada. Las rutinas son exigentes, pero no corres, en el espacio que tengas hay que hacer la práctica. No es lo ideal porque no se entrena como se tiene que entrenar”, comentó Agustín Bellone, defensor y autor del último gol del colectivero en el torneo.

Pablo Motta, figura y uno de los referentes del plantel también comentó cómo vive el dia a dia con los entrenamientos “es una situación difícil, pero estamos encarando de la mejor manera, el profe nos manda una rutina muy intensa que la estamos realizando todos los dias, y ademas 3 veces a la semana realizamos videoconferencia. Hay que tener paciencia y cuidarnos entre todos y sobre todo quedarse en casa para cuidar a los demás”, indicó el 10 colectivero.

