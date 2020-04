Coronavirus: cómo funcionará en Oberá el sistema a través del DNI que restringe aún más la circulación

Foto de OberArq_estudio

El intendente de Oberá, Carlos Fernández, confirmó este miércoles (15/04) que restringirán la circulación de personas para controlar el aislamiento social obligatorio que se ve afectado por las extensas filas en los centros de pago y supermercados, utilizando como método le terminación del número de documento para poder circular, exceptuando a aquellos que tienen autorización y quienes tengan turnos en bancos y ANSES, destacando además que la ciudad se encuentra preparada para enfrentar posibles casos de Covid 19 con 140 camas disponibles en el SAMIC y los polideportivos.

Carlos Fernández – Intendente de Oberá

“Hemos tomado esa resolución, previa consulta con el juez federal para no equivocarnos, de poder restringir un poco más la circulación en la ciudad de Oberá porque hemos visto que nuevamente se ha desbordado por la cantidad de gente, cumpliendo los deberes, que lo hacen, para poder acercarse a todos los lugares y los comercios para pagar sus cuentas y cuotas”, explicó Fernández en diálogo con Radio República.

Agregó que de esa manera buscan disminuir la cantidad de personas circulando, sobre todo en el área céntrica con la finalidad que, “de alguna manera se reduzca la cantidad en las colas porque tenemos colas de más de tres cuadras en forma continua, permanente, desde la mañana hasta la tarde porque Oberá funciona desde las 7:30 hasta las 15:00 horas y en ese sentido se ha determinado que los lunes, miércoles y viernes circulen aquellas personas con terminación de número de documento par y cero, y los martes, jueves y sábados los números impares”.

Carlos Fernández, intendente de Oberá.

El Intendente aclaró que están exceptuados los que tienen permitido circular por el DNU de presidencia y aquellos que tengan turno tanto en los bancos como en la ANSES los que “van a poder hacerlo porque ya tienen el pedido de turno antes. Simplemente es para aquellas personas que tienen necesidad de ir al supermercado que también se ven llenos de gente.

Destacó que más allá de los controles, “ahora distintas empresas que trabajan con los bancos y están autorizadas a cobrar las cuotas, entonces casas de ropa, casas de artículos del hogar, gran cantidad de empresas que trabajan directamente con el banco y están autorizados a cobrar las cuotas y eso se ve desbordado en las calles céntricas de la ciudad. Va a seguir habiendo gente en la calle pero con un control, porque hay gente que sale también para hacer otro tipo de cosas y se llenan demasiado las casas que están atendiendo al público”.

Sobre la aceptación de la medida por parte de la ciudadanía, Fernández admitió que no todos van a estar de acuerdo, “es imposible que todos estén de acuerdo, pero creo que sirve para ordenar porque además nosotros tenemos cuatro líneas de transporte urbano nada más, que termina en el SAMIC de Oberá, se redujo muchísimo el transporte público, teníamos un promedio de entre 22 y 24 mil pasajeros por día y hoy estamos teniendo un volumen de 1.500 a 2 mil pasajeros por día, a pesar de eso el centro está lleno de gente, se mueven lo mismo”.

Consultado por los precios, el intendente comentó que están controlando desde el inicio “sin que tengamos el compromiso directo de ser los responsables del control de precios, pero lo hicimos desde el comienzo porque a nosotros sí nos interesaba. Sabemos que hay oportunistas en todo esto y queremos tener un control de precios máximos y que también existan los precios mínimos. Lo importante en este momento es que en las góndolas de los supermercados de Oberá no hay faltantes, tenemos productos de precios mínimos y productos de precios máximos, por ejemplo el alcohol en gel, algunos productos de lavandina, el resto está asegurado y controlado”.

Mencionó además que como ciudad de servicio con proveedores de muchas localidades de los alrededores e incluso más allá como la costa del Uruguay y el Alto Uruguay donde los mayoristas de Oberá son los proveedores y destacó que se controla para que la ciudad no se vea desbordada y perjudique a sus habitantes.

El Samic tiene 140 camas preparadas

Carlos Fernández

Asimismo, como ex director del SAMIC de Oberá Fernández dijo que ése nosocomio tiene para atención de esta pandemia del Coronavirus 140 camas preparadas, “gracias a Dios no se están usando y a su vez en los complejos polideportivos para recuperación de pacientes que fueran dados de alta tenemos 300 camas, más las clínicas privadas, más algunos hoteles que están preparados ya para atender tanto al personal como algunas cuarentenas de pacientes que puedan también que completar, creo que estamos bien, si nos seguimos cuidando de esta manera no vamos a tener necesidad de usar ese tipo de lugares que tenemos preparados para la atención”.

