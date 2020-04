Producir en tiempos de pandemia: en la zona Centro se está cosechando yerba por el peligro de la caída de la hoja y las necesidades económicas

El productor yerbatero y dirigente de la Asociación Productores Agrícolas de Misiones (APAM), Cristian Klingbeil comentó a Misiones Online que en la zona centro se está cosechando yerba por la presión de los productores y tareferos en los secaderos y cuadrillas que era muy grande por las necesidades económicas y de cosechar para no perder la cosecha del año, además del peligro de la caída de la hoja, siempre considerando los cuidados y recomendaciones de las autoridades y los pocos casos que hay en la provincia, agregando que se está pagando entre 22 a 24 pesos el kilo de hoja verde.

Destacó Klingbeil que se trabajó la semana pasada y la antepasada también, “están trabajando, es imposible parar, la ayuda de Alberto (Fernández) no llega a los tareferos que están en blanco entonces se necesita darles trabajo, no se llegó a suspender o dar de baja a la gente para que se justifique que quedaron sin trabajo y hoy ni siquiera llegan a tiempo en el sistema, entonces la presión de la gente en los secaderos y las cuadrillas era muy grande y también la necesidad del productor en este momento es máxima, todos están llegando a esta altura del año sin nada de plata y necesitan empezar a cosechar la yerba”.

Agregó que además “está el gran temor de la caída de la hoja, empezaron los vientos fríos del sur y hay muchos yerbales que están bastante mal, la tierra está bastante deteriorada, falta fertilización, malos manejos de suelo esa es la palabra, corren peligro de caída de hoja y si cae toda la hoja perdés la cosecha y de que vivís el resto del año”.

Sobre la situación económica dijo que un productor que tenga una chacra no va a recibir los 10 mil pesos de ayuda del Gobierno nacional, “entonces es urgente la necesidad del productor y el tarefero también. El tarefero en esta época del año hace la diferencia económica y quieren tarefear. Encima se escucha que en Misiones no están apareciendo casos (confirmados de coronavirus), estamos en tres casos hace más de dos semanas, en la chacra hay trabajo separado en la tarefa, entonces no hay peligro, se cuidan un poco en la cargada y listo”.

Asimismo, destacó la apertura de talleres mecánicos, gomerías y repuestos dado que las roturas de los vehículos siempre están en los camiones y colectivos que trasladan a la gente y consideró positivo que también empezaron a trabajar los bancos que también aporta al movimiento de plata para poder trabajar para destacar que, “se está trabajando, no en los ritmos normales para esta época, pero se está cosechando yerba”.

Como otro de los temas que consideró de importancia para retomar la actividad en secaderos es que los niveles de stock de yerba en los molinos, a esta altura del año, siempre llegan al límite, “con los kilos contados y ahora con la cuarentena la gente está más en la casa y toma mucho mate, el consumo de yerba habrá crecido y mucho, todavía sigue siendo algo relativamente barato en comparación con el café o el té. El consumo de yerba se sostiene entonces habrá que asegurar el stock en las góndolas”.

Admitió el dirigente de APAM que uno de los temas a mejorar sería la capacitación de los trabajadores en el uso del barbijo, en los cuidados, en el traslado a los yerbales “regular controlar y enseñar a la gente”.

Sobre el precio que se está pagando dijo que ronda entre 22, 23 y 24 pesos y se está pagando bastante de contado, en efectivo, aunque se lamentó por el bajo precio que estableció el INYM, “lástima que el precio es un poco bajo a lo que puede venir la inflación después que salgamos de todo esto porque se va a venir algo muy grande por las consecuencias de esta parate económico, vendrá algo muy complicado, si se recibe poca plata ahora como va a llegar hasta el próximo invierno, por ahí el precio tendría que haber sido alrededor de los 28-29 pesos y no esos 20 pesos que fijo el INYM, pero la oferta y la demanda hace que se esté pagando por encima de eso y es probable que siga subiendo”.

EP/E.J.