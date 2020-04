En Misiones realizaron más de 180 expedientes a los comercios con excesos de precios

En el marco de la emergencia Sanitaria y epidemiológica, el Gobierno nacional decidió ampliar la emergencia pública, y convocó a los intendentes e intendentas de todos los municipios del país para la fiscalización y control en los precios máximos. En Misiones, hasta ayer se realizaron más de 180 expedientes.

El Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración y la Subsecretaría de Asuntos Municipales y al que adhirieron los municipios de Misiones, se llevan realizadas 180 inspecciones en comercios de toda la provincia.

Alejandro Garzón Maceda, titular del área de Defensa del Consumidor en Misiones, se refirió a la situación de los comercios “se continúa trabajando sobre los relevamientos y en caso de encontrar apartamiento lo que se hace es intimar para que acrediten el valor de compra de los bienes y fijarse si esos apartamiento son motivado por un abuso o porque las demás parte de la cadena de comercialización aumentaron los precios”, comentó a Misiones Online y agregó que existen dos posibilidades en una góndola “el precio tiene un valor porque lo aumentó el comercio simplemente para tener mayor margen de ganancias o porque quien le provee a él el producto se lo aumentó, eso es lo que se determina en las actas de inspección”, apuntó.

Asimismo, Garzón explicó que no solamente inspeccionan a los comercios “se ha inspeccionado a los mayoristas, distribuidores, proveedores, se está inspeccionando a todos. Porque sino terminas cayendo siempre sobre los comercios, lo que se está realizando es no revisar solamente el comercio que vende al consumidor, el control es para toda la cadena de comercialización”, remarcó el titular del área de Defensa del Consumidor

En ese sentido, sobre los controles realizados puntualizó que los incrementos sobre los productos se dan en los repelentes, el azúcar, los aceites, las harinas, el arroz y a parte es la fruta y verdura que también tienen excesos. No obstante, manifestó que no hay alcohol en gel y que en aquellas farmacias que tengas un incremento excesivo se realiza el control y si no cumple con la normativa se hace un acta de inspección y luego se lo sancionará.

María Eugenia Safrán, intendente de Apóstoles comentó cómo está la situación en su municipio “lo que se está hizo es enviar el convenio que mandó Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración a todos los comercios, y se les notificó que todos deben volver al precio del 6 de marzo”, comentó y especificó que “no tenemos muchos precios excesivos, recibimos solamente dos casos de denuncias para realizar el expediente, por lo general los comercios están acatando la medida”, sostuvo.

Las presentaciones de consumidores y de comerciantes, en caso de inconvenientes con mayoristas o distribuidores, son atendidos por la Dirección de Comercio Interior. La dependencia de este Organismo provincial que actúa en su carácter de Autoridad de Aplicación de las leyes 24.240 (Defensa del Consumidor), 22.802 (Lealtad Comercial), 19.511 (Metrología Legal) y 20.680 (Abastecimientos).

Por su parte, Karina Aguirre, ministra de Acción Cooperativa de Misiones manifestó a Misiones Online como viene trabajando en el interior de la provincia y en Posadas “lo primero que se hace es ver si los precios que están en las góndolas están dentro de los precios máximos de referencia, y no son los precios que están cargados en la página de gobierno, nosotros vamos a establecer si hay abuso o no a partir de cuánto pagó el comercio al 6 de marzo”, explicó la funcionaria y continuó diciendo “se hace una evaluación y primero se hace un acta de constatación, luego se les da cinco días para que los comercios hagan su descargo”.

“Nosotros lo que no queremos es quitarles ganancia al comercio, lo que queremos es que ellos no sean abusivos, no nuestro fin no es clausurar, el nuestro fin último es que ellos se adecuen, todos van a tener una ganancia menor, porque esta crisis hace que todos tengamos algún pérdidas, pero queremos que la pérdida no se vea repercutida de mayor manera en el común de la gente que va y compra sus alimentos”, puntualizó Aguirre para asegurar que los vecinos y vecinas puedan comprar con seguridad y acceder a los productos de limpieza, higiene y alimentos sin ninguna especulación.

De esta manera, en caso de encontrar alguna irregularidad, primero se realiza un acta de constatación y los comerciantes tiene cinco días para que puedan realizar su descargo, luego vuelven a realizar la vuelta con los inspectores y los comercios deben presentar la documentación del porque el monto excesivo en sus productos.

En caso de que el comercio no realice su descargo, vuelven a pasar y obligan a que tengan el precio máximo de referencia y ahí se procede a un acta de infracción porque no se comunicaron ni tampoco presentaron los papeles.

Además, en caso de que el comerciante presente todos los papeles eso va directamente a un expediente administrativo que será evaluado y se corrobora si los papeles y precios son correctos, asimismo, también se vuelve a pasar por el local para verificar que el precio deben ser igual al 6 de marzo. Por eso, una vez con los papeles, se estima si el comerciante compró más caro o no, y ahí se procede directamente a investigar al proveedor.

“Destacamos el acuerdo que realizamos con los intendentes, porque nos permite llegar a más lugares y más rápidamente para también dar soluciones rápida .A su vez, en el Municipio ya te alertan cuales son los comercios que están fuera de los precios máximos de referencia y nosotros podemos ir directamente a labrar el acta de infracción y evitamos ir dos veces, todo ese movimiento nos facilitó el hecho de tener un convenio”, remarcó Karina Aguirre y señaló que son 20 los inspectores que recorren Posadas y el resto de la provincia.

