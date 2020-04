Coronavirus: un misionero que trabajaba en Brasil intentó regresar a la Argentina pero le negaron el ingreso y quedó varado en la frontera de Bernardo de Irigoyen

La pandemia lo agarró por sorpresa mientras trabajaba en Florianópolis, al intentar regresar al país las autoridades de Migraciones le negaron el ingreso, mientras que en Brasil también les cerraron las puertas y por ello terminó varado en el “limbo” entre ambos países.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Un drama similar al que le había ocurrido con una decena de personas que quedaron varadas sobre el puente internacional Tancredo Neves en la frontera de Iguazú, le sucede ahora a un joven de 28 años oriundo de Eldorado.

Pablo Delapierre trabaja en el rubro gastronómico y a mediados de marzo viajó hasta Florianópolis, más precisamente a Barra de Lagoa para desempeñarse en su oficio. Sin embargo, con el correr de los días la pandemia de coronavirus covid-19 comenzó a afectar duramente a la región y al intentar volver, Pablo se vio cercado por las medidas que restringen la circulación de personas.

“Acá en el estado de Santa Catarina se prohibió el transporte público de pasajeros, por ende para mi era imposible llegar hasta la frontera en colectivo”, contó Pablo en diálogo con Misiones Online. Sin embargo, pudo acercarse hasta el punto fronterizo gracias a una persona particular que lo trasladó en su auto a cambio de una suma de dinero.

Al llegar el jueves pasado a Dionísio Cerqueira realizó su salida migratoria de Brasil, no obstante, al llegar a la Aduana Argentina de Bernardo de Irigoyen, las autoridades le negaron el ingreso al país por el bloqueo de fronteras que se da en el marco de la Emergencia Sanitaria. Desde entonces, estuvo varado en la frontera. Pasó una noche durmiendo en la vereda y las otras en la Comisaría de la Policía Federal de Brasil, quienes hospitalariamente le cedieron un lugar.

“Me dijeron que me vaya hasta Paso de los Libres, que por ahí se puede ingresar, pero yo no tengo medios de movilidad -el transporte urbano en Brasil no se encuentra vigente- ni más dinero para trasladarme hasta allá”. Esto recrudece la situación de Pablo que aseguró que la noche de este martes, deberá dormir de nuevo en la vereda.

Mientras tanto, sus familiares tratan de activar algún mecanismo que permita rescatar a Pablo y que pueda finalmente ingresar al país y volver a su Eldorado natal.

Pablo aseguró que tiene la voluntad de ingresar de manera legal y luego someterse al protocolo que establece que deberá hacer la cuarentena por 14 días. «Tranquilamente podría hacer como muchos y cruzar por un paso clandestino acá en la frontera seca, sin embargo quiero hacer las cosas bien«, finalizó.

DL