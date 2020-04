Coronavirus: ante reclamos en Alba Posse, señalan que la frontera no está cerrada para el transporte de cargas

Desde Alba Posse, localidad fronteriza con Brasil en la zona del Alto Uruguay, se difundieron mensajes en redes sociales, “denunciando” y manifestando “indignación” por el ingreso a través del puerto de Alba Posse de camiones de una empresa brasileña, los cuales transportarían autopartes. Desde el Gobierno provincial aclararon que el manejo de las fronteras es entera responsabilidad de la Nación y que las fronteras no están cerradas para el transporte de cargas. Señalaron además que a los camioneros no tienen permitido pasar más tiempo que el necesario para circular.

Imágenes de camiones brasileños ingresando a Misiones través de Alba Posse se viralizaron en redes sociales a modo de denuncia: “esto provocaría mayor posibilidad de contagios del Covid-19 debido a que los choferes vienen de San Pablo y conociendo las medidas tomadas en el vecino país que no condicen con las del nuestro, creemos que sería en vano todo el esfuerzo realizado hasta el momento. Por eso, ayudanos a difundir #NoALaReaperturaDeFrontera” reza el mensaje que se difundió junto a las fotos en cuestión.

Sobre el tema, Misiones Online consultó al ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez, quien afirmó escuetamente que “los transportes de carga según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández están permitidos; no así el trasporte o tránsito de personas. Eso es competencia y jurisdicción nacional”. Además, precisó el funcionario que “son organismos de la Nación; en este caso Aduana y Migraciones, quienes autorizan el ingreso o egreso de camiones; nosotros (la Provincia) no tenemos decisión; además no permanecen en el territorio misionero, se les da un tiempo determinado para que abandonen la provincia”.

Autoridades aduaneras en el Puente Internacional “Roque González de Santa Cruz” que une Posadas con Encarnación resaltaron que “en ningún momento se interrumpió el tránsito de mercaderías o productos considerados básicos para el país, a través de los pasos internacionales”. Sin embargo, aclararon, “existe todo un procedimiento de orden sanitario que se respeta”; este procedimiento incluye “controles con médicos de frontera, encargados de verificar si los choferes cumplen con las medidas exigidas (llevar barbijos, alcohol en gel, guantes) o si no tienen síntomas de enfermedad que podría guardar relación o sospecha de coronavirus. Una vez que los médicos los liberan, recién pasan a Migraciones y a Aduana para el papeleo respectivo”.

Tanto Gendarmería Nacional como Aduana, ambos dependientes de Nación, tienen entonces la responsabilidad de permitir que los camiones llegados desde Brasil, en este caso, ingresen y luego circulen por las rutas de nuestro país, llevando los productos que están regulados por leyes, decretos y tratados internacionales.

A la población, pidieron “calma y confianza en que las cosas se están haciendo como corresponde y sin poner en riesgo la salud de los misioneros y de los argentinos.

“Cuarentena administrada” para talleres y gomerías

Por otra parte, a partir de este lunes 13 de abril, los talleres de autos, motos y bicis y las gomerías quedaron exceptuados del decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, a partir de la Decisión Administrativa 490/2020, que habilita a los talleres de mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y los fabricantes y vendedores de neumáticos a trabajar; pero «exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente».

Como hasta ahora, sólo podrán circular por las calles con sus vehículos aquellas personas vinculadas a rubros y actividades exceptuadas del decreto. Y sólo esas personas tendrán permiso para llevar el auto al taller o la gomería, dado que necesitan el auto para movilizarse y realizar su trabajo.

Las personas que no cuenten con la autorización para circular no pueden llevar el auto al taller o a la gomería. Si no tienen el permiso obligatorio para moverse con el auto, tampoco está habilitado para visitar al mecánico.

El objetivo de abrir talleres y gomerías es asistir a vehículos utilizados por personas que lo necesiten para trabajar en alguno de los rubros y actividades exceptuadas del decreto.

Para abastecer a los talleres y gomerías, el Gobierno también exceptuó del decreto a las casas de repuestos, piezas y partes de autos, motos y bicicletas, que podrán trabajar desde este lunes a través de la modalidad puerta a puerta y no con locales abiertos.

