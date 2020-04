Corona consultas: científicos e investigadores argentinos responden preguntas en redes sociales sobre el coronavirus

El biólogo, investigador y científico del CONICET Fabricio Ballarini también fue quien adelantó la iniciativa a través de una publicación en su cuenta de twitter, que luego recibió cientos de mensajes de profesionales dispuestos a responder las preguntas que llegarían a la dirección @coronaconsultas en las redes de twitter, e instagram. El objetivo que tiene el proyecto es que la cuenta se pueda cerrar lo más rápido posible “de ser así, si la cuenta se cierra pronto, es porque ya el coronavirus no es un problema”, precisó “Salvar vidas” es el lema de Ballarini.

El joven ante la gran cantidad de consultas que les hacían sobre el coronavirus creó la página “CORONA CONSULTAS” y abrió cuentas en las redes sociales para responder todas las dudas sobre el COVID-19.

En compañía con otros científicos y médicos, este grupo de profesionales de la salud administra la cuenta popular @CoronaConsultas en Twitter y también por Instagram, un servicio para la comunidad. “Tu pregunta salva vidas”, señala la descripción de los perfiles, que en pocos días sumaron 13.000 seguidos. “Salvar vidas” es el lema de Ballarini.

A través del diálogo entre quienes formarían parte del proyecto, aclararon que no tienen intereses económicos, ni es quieren lograr popularidad, únicamente quieren responderlas y solucionarles dudas a las personas.

Estoy emocionado, cientos de preguntas y unas ganas hermosas de gente del palo científico copandose con respuestas posta. Increíble, gracias Tu pregunta ayuda, @CoronaConsultas pic.twitter.com/rjaaLiDlTQ — Fabricio Ballarini (@FabBallarini) March 23, 2020

El coronavirus llegó por sorpresa para todos y todas, Ballarini aseguró que pasaba mucho tiempo respondiendo por redes sociales y whatsApp consultas respecto del COVID-19, las consultas iban de los amigos, familiares y personas que no conocía que hacían consultas que dentro de su lógica eran muy simples pero que para el resto eran podrían ser complejos.

El objetivo que tiene el proyecto es que la cuenta se pueda cerrar lo más rápido posible. «Si la cuenta se cierra pronto, es porque ya el coronavirus no es un problema» señaló. Por otra parte, valoró también a los médicos que en los ratos libres entre guardias, que se ponen a responder preguntas sobre coronavirus. Es un aporte muy valioso el de muchos profesionales que no tienen otra intención que no sea ayudar, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CoronaConsultas (@coronaconsultas) el 27 de Mar de 2020 a las 11:22 PDT

El equipo de @CoronaConsultas, integran 15 personas. Hay profesionales que trabajan en bromatología, biología, hay profesionales de la salud, médicos, diseñadores, como también lingüistas, y entre todos y todas intentan responder preguntas que le pueden solucionar la vida a las personas y evitar que se complique la nuestra, profundizó.

El equipo completo de @CoronaConsultas

Fabricio Ballarini. Biólogo, investigador y científico del CONICET.

Dra. Mara Galmarini. Bromatología, Lic. en Tec. de Alimentos e investigadora adjunta CONICET.

Gabriela Silas. Kinesiología y Fisioterapia. Especialista en rehabilitación cadiopulmonar.

Alejandro Castro Scalise. Biólogo, estudiante de máster en Biofísica y asistente en Universidad Humboldt de Berlín.

Médico Facundo Latini. Especialista en neurología, Fellow de epilepsia. Colaborador de ENyS y IMIBIO SL. Co coordinador de investigación de la FCM de la UCCuyo SL.

Marcio Fuentes. Ingeniero en Informática. Desarrollador web Freelance.

Melany Bozzarello. Diseñadora Industrial.

Juan Eduardo Bonnin. Lingüista, investigador independiente de CONICET y profesor de Análisis del Discurso en UNSAM.

Patricio Santagapita. Biólogo, Dr. en química, investigador independiente de CONICET en Cs químicas, profesor adjunto en la UBA en el área de Bromatología y Microbiología de Alimentos del Departamento de Química Orgánica.

Ariadna Echavarría. Médica. Residente de Psiquiatría en Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear.

Ivanna Castro Pascual. Doctorando en Neurociencias, Lic. en Biología Molecular, Laboratorio de cronobiologa, IMIBIO-CONICET.

Florencia Curzel. Ecóloga urbana, Licenciada en Ciencias Biológicas orientada en ecología por la Universidad de Buenos Aires.

Dra. Eva Acosta Rodriguez. Bioquímica, Doctora en Ciencias Químicas, investigadora Independiente CIBICI-CONICET. Experiencia: Inmunidad frente a infecciones.

Alfonso Soler. Biólogo. Microbiología molecular y Genomica experimental.

Giovanna Gallo. Lic. Biología Molecular. Dra. en ciencias biológicas.

LC-Fuente:Ambito